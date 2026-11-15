मेट्रो स्टेशन पर कैसे खोलें अपनी दुकान या कियोस्क? जानें किराया, आवेदन प्रक्रिया और लाइसेंस की पूरी जानकारी

देश के बड़े शहरों में मेट्रो सिर्फ सफर का जरिया नहीं रही, बल्कि यह छोटे और बड़े व्यापारियों के लिए एक बड़ा कमर्शियल हब बन चुकी है. रोजाना लाखों यात्रियों की आवाजाही के कारण मेट्रो स्टेशनों पर फूड स्टॉल, रिटेल शॉप या कियोस्क खोलना बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है. अगर आप भी मेट्रो परिसर में अपनी दुकान खोलने की योजना बना रहे हैं, तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) और अन्य मेट्रो प्राधिकरणों के जरिए यह काम आसानी से किया जा सकता है.

मेट्रो कॉर्पोरेशन अपने स्टेशनों पर मौजूद खाली कमर्शियल स्पेस को आवंटित करने के लिए पारदर्शी व्यवस्था अपनाता है. इसके मुख्य रूप से दो तरीके हैं. मेट्रो की ऑफिशियल वेबसाइट पर समय-समय पर खाली दुकानों और कियोस्क के लिए ऑनलाइन टेंडर जारी किए जाते हैं. इसमें इच्छुक आवेदक ऑनलाइन बोली लगाकर दुकान हासिल कर सकते हैं.

कई बार बिना बिके या चुनिंदा खाली पड़े स्पेस को मेट्रो कॉर्पोरेशन पहले आओ, पहले पाओ या वॉक इन आधार पर भी सीधे किराए पर दे देता है.

आवेदन करने की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया

मेट्रो स्टेशन पर दुकान किराए पर लेने के लिए आपको कुछ तय स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, जिसकी जानकारी नीचे दी गई है.

सबसे पहले अपने शहर की संबंधित मेट्रो जैसे दिल्ली के लिए DMRC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. वहां Property Business या Tenders

सेक्शन में जाकर उपलब्ध दुकानों की लोकेशन और साइज की जांच करें.

अपनी पसंद की लोकेशन चुनने के बाद ऑनलाइन टेंडर फॉर्म भरें. इस दौरान निर्धारित टेंडर फीस, जो लगभग 1,770 रुपये या टेंडर की शर्तों के मुताबिक होती है और सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना जरूरी होता है.

आवेदन के साथ पहचान और पते के प्रमाण के तौर पर पैन कार्ड और आधार कार्ड लगाना होता है. अगर आप किसी कंपनी या फर्म के नाम से आवेदन कर रहे हैं, तो कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और जीएसटी के दस्तावेज भी देने होंगे.

ऑनलाइन बोली जीतने या आवेदन मंजूर होने के बाद मेट्रो कॉर्पोरेशन के साथ एक तय अवधि (आमतौर पर 3 से 9 साल) के लिए लाइसेंस एग्रीमेंट साइन किया जाता है.

दुकान का कब्जा मिलने के बाद अपने व्यापार की श्रेणी के अनुसार नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस लें. अगर आप फूड स्टॉल या कैफे खोल रहे हैं, तो FSSAI लाइसेंस लेना जरूरी है.

किराया और जरूरी नियम शर्तें

मेट्रो स्टेशन पर दुकान का प्रति महीना किराया स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ और दुकान के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है. एक छोटे कियोस्क या स्टॉल का किराया 10,000 रुपये प्रति माह से शुरू हो सकता है, जबकि बड़े और व्यस्त इंटरचेंज स्टेशनों पर यह 1 लाख रुपये प्रति माह या उससे अधिक भी जा सकता है. इसके अलावा, दुकान मिलने के बाद उसके अंदर किसी भी तरह का इंटीरियर बदलाव या रिनोवेशन कराने से पहले मेट्रो के प्रॉपर्टी बिजनेस विभाग से लिखित अनुमति लेना जरूरी होता है. नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है.

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