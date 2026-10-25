श्रीगंगानगर-जयपुर के बीच चलेगी नई ट्रेन, सूरतगढ़, बीकानेर, चूरू और सीकर समेत होंगे 11 स्टॉपेज

Sri Ganganagar to Jaipur New Train: राजस्थान के श्रीगंगानगर, बीकानेर और शेखावाटी क्षेत्र के रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है. दरअसल, पूर्व केंद्रीय मंत्री निहालचंद की मांग पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने श्रीगंगानगर से जयपुर के बीच एक नई ट्रेन चलाने की सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है. सप्ताह में 6 दिन चलने वाली यह नई ट्रेन कैनाल लूप क्षेत्र की प्रमुख कृषि मंडियों को सीधे राज्य की राजधानी जयपुर और प्रमुख प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों से जोड़ेगी.

राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र और कैनाल लूप अंचल के निवासियों की बहुप्रतीक्षित मांग आखिरकार पूरी होने जा रही है. पूर्व केंद्रीय मंत्री निहालचंद के अथक प्रयासों और मांग पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने श्रीगंगानगर से जयपुर के बीच नई ट्रेन सेवा शुरू करने के लिए अपनी सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी है. रेलवे बोर्ड की ओर से जल्द ही इस नई ट्रेन सेवा के संचालन की ऑफिशियल अधिसूचना और विस्तृत टाइम टेबल जारी की जाएगी. इस नई ट्रेन के शुरू होने से कैनाल लूप क्षेत्र की प्रमुख कृषि मंडियां सीधे राजधानी जयपुर से जुड़ जाएंगी.

प्रस्तावित रूट और स्टॉपेज

यह नई ट्रेन श्रीगंगानगर से शुरू होकर बीकानेर और शेखावाटी क्षेत्र के प्रमुख रेलवे स्टेशनों को कवर करते हुए जयपुर पहुंचेगी. इस दौरान ये श्रीगंगानगर से चलने के बाद केसरीसिंहपुर, करणपुर ,गजसिंहपुर, रायसिंहनगर, जैतसर , सूरतगढ़ ,बीकानेर ,चूरू, सीकर में रुकते हुए जयपुर पहुंचेगी.

सप्ताह में 6 दिन मिलेगी सेवा

रेलवे की ओर से जारी प्राथमिक रूपरेखा के मुताबिक यह ट्रेन दोनों दिशाओं में हफ्ते में 6 दिन चलाई जाएंगी. इस दौरान श्रीगंगानगर से जयपुर के लिए सप्ताह में 6 दिन चलेगी यानी रविवार को इसका संचालन नहीं होगा. वहीं, जयपुर से श्रीगंगानगर के लिए भी सप्ताह में 6 दिन चलेगी और सोमवार को इसका संचालन नहीं होगा.

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