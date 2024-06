Petrol Diesel Price: पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बदलाव, इन राज्यों में बढ़ गए दाम, जानें रेट

Petrol Diesel Price Update: ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज यानी 11 जून के लिए पेट्रोल-डीजल की नई कीमतें (Petrol and Diesel Prices) जारी कर दी गई हैं. देश भर में तेल कंपनियों द्वारा पेट्रोल-डीजल के भाव हर दिन सुबह 6 बजे अपडेट हो जाते हैं.जिसके मुताबिक,बिहार, महाराष्ट्र सहित देश के कई राज्यों में आज पेट्रोल-डीजल महंगा हो गया है. वहीं, झारखंड, राजस्थान सहित कुछ राज्यों में पेट्रोल डीजल (Petrol Diesel Rates) आज सस्ता हो गया है. इसके अलावा कई ऐसे राज्य हैं जहां आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों (Petrol Diesel Price Today) में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

ऐसे में पेट्रोल पंप जाकर गाड़ी की टंकी फुल करवाने से पहले आप यह पता कर लें कि आज आपके शहर में पेट्रोल-डीजल किस भाव (Petrol and Diesel Rate) पर मिल रहा है. तो चलिए जानते हैं ...

महानगरों में पेट्रोल-डीजल के भाव (Petrol-Diesel Price)

अगर देश के महानगरों की बात करें तो राजधानी दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में आज पेट्रोल (Petrol Price Today) और डीजल (Diesel Price Today) के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है. जबकि चेन्नई में पेट्रोल 10 पैसे और डीजल 9 पैसे महंगा हुआ है.

दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपये और डीजल 87.62 रुपये प्रति लीटर है.

मुंबई में पेट्रोल की कीमत 104.21 रुपये और डीजल 92.15 रुपये प्रति लीटर है.

कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 103.94 रुपये और डीजल 90.76 रुपये प्रति लीटर है.

चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 100.85 रुपये और डीजल 92.43 रुपये प्रति लीटर है.

बिहार सहित इन राज्यों में पेट्रोल-डीजल महंगा

राज्य स्तर पर पेट्रोल-डीजल के भाव की बात करें तो आज आज बिहार में पेट्रोल (Petrol Price in Bihar Today) 8 पैसे बढ़कर 107.17 रुपये प्रति लीटर और डीजल (Diesel Price in Bihar) 8 पैसे बढ़कर 93.89 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है. महाराष्ट्र में भी पेट्रोल-डीजल महंगा हो गया है. यहां पेट्रोल के दाम (Petrol Price In Maharashtra Today) 11 पैसे बढ़कर 104.35 रुपये प्रति लीटर और डीजल (Diesel Price in Maharashtra Today) 10 पैसे बढ़कर 90.87 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.

इसके अलावा गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पुडुचेरी और पंजाब में भी पेट्रोल डीजल की कीमतो में इजाफा किया गया है.

वहीं, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा,जम्मू कश्मीर, झारखंड,सिक्किम, तामिलनाडु, यूपी,उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में आज पेट्रोल-डीजल के रेट घट गए हैं.