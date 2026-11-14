अयोध्या से जनकपुर के बीच इस तारीख से दौड़ेगी ट्रेन, जयनगर, मधुबनी, सीतामढ़ी, गोरखपुर, बस्ती समेत होंगे 11 स्टेशन

भारत और नेपाल के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक रिश्तों को एक नई उड़ान मिलने जा रही है. मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी अयोध्या को माता सीता की जन्मस्थली जनकपुर से जोड़ने के लिए एक ऐतिहासिक ट्रेन सेवा की तैयारी पूरी हो चुकी है. दोनों देशों के करोड़ों श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए यह किसी बड़े उपहार से कम नहीं है. रेलवे सूत्रों के मुताबिक, इस आधुनिक ट्रेन सेवा का शुभारंभ 23 नवंबर को किए जाने की संभावना है. हालांकि, रेल मंत्रालय या सरकार की ओर से इसकी आधिकारिक घोषणा होना अभी बाकी है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां अंतिम चरण में हैं.



सूत्रों की मानें तो इस अंतरराष्ट्रीय रेल परियोजना के उद्घाटन को लेकर दोनों देशों के बीच उच्च स्तर पर सहमति बन चुकी है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह संयुक्त रूप से इस ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे. खास बात यह है कि दोनों देशों के शीर्ष नेता वर्चुअल माध्यम से इस ट्रेन को रवाना करेंगे. अयोध्या और जनकपुर के बीच चलने वाली यह अपनी तरह की पहली सीधी ट्रेन सेवा होगी, जो दोनों पड़ोसी देशों के बीच आपसी संबंधों को और मजबूती प्रदान करेगी.

चलेगी 20 कोच वाली मेल एक्सप्रेस

यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस रूट पर 20 कोच वाली आधुनिक मेल एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन किया जाएगा. जनकपुर धाम और अयोध्या कैंट के बीच की यह दूरी लगभग 604 किलोमीटर है. यह ट्रेन रात के समय अयोध्या से रवाना होगी और अगली सुबह जनकपुर धाम पहुंचेगी. यह एक साप्ताहिक ट्रेन होगी, जो हफ्ते में एक दिन दोनों दिशाओं से संचालित की जाएगी. शेड्यूल के मुताबिक, यह ट्रेन जनकपुर धाम से हर शनिवार को और वापसी में अयोध्या कैंट से हर सोमवार को रवाना होगी.

उत्तर प्रदेश और बिहार के इन प्रमुख स्टेशनों पर होगा स्टॉपेज

यह साप्ताहिक सुपरफास्ट और एक्सप्रेस ट्रेन उत्तर प्रदेश और बिहार के कई महत्वपूर्ण जिलों और व्यापारिक केंद्रों से होकर गुजरेगी. इससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को भी जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा. इस ट्रेन का ठहराव मुख्य रूप से अयोध्या कैंट और जनकपुर धाम के अलावा जयनगर, मधुबनी, शीशो, सीतामढ़ी, रक्सौल, नरकटियागंज, गोरखपुर, बस्ती और मनकापुर स्टेशनों पर निर्धारित किया गया है. इन सभी स्टेशनों पर स्थानीय यात्रियों के लिए भी आना-जाना आसान हो जाएगा.

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पर्यटन, व्यापार और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा

अयोध्या और जनकपुर के बीच इस ट्रेन के चलने से केवल धार्मिक पर्यटन को ही बढ़ावा नहीं मिलेगा, बल्कि व्यापारिक और आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी. रामायण सर्किट से जुड़े इन दोनों प्रमुख धार्मिक स्थलों के जुड़ने से देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को आवागमन में आने वाली बाधाओं से मुक्ति मिलेगी. इसके अलावा, शिक्षा, कारोबार, चिकित्सा और पारिवारिक आयोजनों के सिलसिले में भारत और नेपाल आने जाने वाले आम नागरिकों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा. दोनों पड़ोसी देशों के बीच आपसी व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और क्षेत्रीय विकास के नए द्वार खुलेंगे.

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