बादलों से घिरी जादुई दुनिया देखना चाहते हैं तो पहुंच जाएं Gangtok, खाने- पीने और रहने के लिए मिलेंगे बेस्ट ऑप्शन

Gangtok Travel Guide: अगर आप लंबे समय से प्राकृतिक और बादलों से घिरी हुई एक खूबसूरत डेस्टिनेशन पर जाने का प्लान बना रहे हैं, तो सिक्किम राज्य का सबसे बड़े शहर गंगटोक (Gangtok) को अपनी लिस्ट में शामिल कर लीजिए, जो पूर्वी हिमालय की गोद में बसा हुआ है. वहीं चिलचिलाती गर्मी से राहत पाने के लिए ये शहर सबसे बेस्ट है. एक तरफ आपको शानदार मठ और बर्फ से ढके दर्रे मिलेंगे, तो दूसरी तरफ शानदार कैफे और चहल-पहल भरे बाजार देखने को मिलेंगे. यहां आकर आप अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं. आइए ऐसे में जानते हैं, गंगटोक ट्रैवल गाइड के बारे में, जहां हम बताने जा रहे हैं कि यहां आकर आप क्या - क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं और कहां ठहर सकते हैं?



गंगटोक में जरूर घूमें ये जगहें |Where To Go In Gangtok|



1. रमटेक मठ (Rumtek Monastery)



सिक्किम के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण मठों में से एक, रमटेक मठ है, जो बहुत ही शांत और शानदार है. गंगटोक से लगभग 23 किमी दूर स्थित, यह बौद्ध मठ एक आध्यात्मिक केंद्र है, जहां आपको मन की शांति का एहसास होगा. यहां का सुनहरा स्तूप और भिक्षुओं के मंत्रोच्चार की आवाज पूरे स्थान को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है, जिसका अनुभव आपको करना चाहिए.



2. सेवन सिस्टर्स वॉटरफॉल (Seven Sisters Waterfall)



गंगटोक आ रहे हैं तो अपनी विश लिस्ट में 'सेवन सिस्टर्स वॉटरफॉल' को रखना न भूलें. बता दें, ये कोई आम वाटरफॉल नहीं है, जो चट्टानों से नीचे की ओर बहता है. दरअसल सेवन सिस्टर्स वॉटरफॉल सात अलग-अलग धाराओं नीचे गिरता है, जिसके देखने के बाद आपकी आंखों का काफी सुकून मिलेगा.



3. नाथू ला पास (Nathu La Pass)



गंगटोक की प्राकृतिक सुंदरता का अलग ही रूप देखना चाहते हैं, तो यहां आकर नाथू ला पास को एक्सप्लोर करना न भूलें, जो 14,140 फीट की ऊंचाई पर स्थित है. यह प्राचीन सिल्क रूट का हिस्सा है और भारत-चीन सीमा पर स्थित है. भारतीय नागरिकों को यहां आने के लिए परमिट की आवश्यकता होती है और यह साल में कुछ ही दिनों के लिए टूरिस्ट्स के लिए खुलता है. बता दें, यहां काफी ठंड होती है, इसलिए ऐसे कपड़े पहनें जैसे आप अंटार्कटिका जा रहे हों.

4. दो ड्रुल चोर्टेन स्तूप (Do Drul Chorten Stupa)



गंगटोक आ रहे हैं तो बौद्ध तीर्थ स्थल 'दो ड्रुल चोर्टेन स्तूप' जाना न भूलें. 1945 में निर्मित, यह एक प्रमुख आध्यात्मिक स्थल आपके मन को काफी शांति देगा. ऐसे में यहां आकर सेल्फी के बारे में कम और शांति में डूबने के बारे में अधिक सोचें.



5. त्सोमो झील (Tsomgo Lake)



यूं तो भारत में कई खूबसूरत झीलें हैं, लेकिन गंगटोक की त्सोमो झील का नजारा आपको अलग हैरान कर देगा. बदलते मिजाज वाली झील सर्दियों में जमी हुई नीली और वसंत में शीशे जैसी साफ होती है. गंगटोक से सिर्फ 40 किमी दूर, यह 12,400 फ़ीट की ऊंचाई पर स्थित है और पानी के रंग की पेंटिंग की तरह चारों ओर की बर्फीली चोटियों को दर्शाती है. यहां आकर आप याक की सवारी कर सकते हैं.



गंगटोक में ठहरने की जगह |Where To Stay In Gangtok|



गंगटोक अगर आप छुट्टियां मनाने आ रहे हैं तो बताते ये एक ऐसी डेस्टिनेशन हैं, जहां आपको लग्जरी से लेकर बजट फ्रेंडली होटल में रहने के लिए कई ऑप्शन आसानी से मिल जाएंगे. लग्जरी होटल में आप ' The Elgin Nor-Khill' और 'The Mayfair Spa Resort' के ऑप्शन चुन सकते हैं. जहां आपको लकड़ी के पैनल वाले कमरे, कंफर्ट बेड, शानदार सुविधाएं मिलेंगी. वहीं बुटीक होटल के लिए आप 'Netuk House' और 'Denzong Regency' का ऑप्शन चुन सकते हैं. जहां आपको हेरिटेज होम है जिसे होमस्टे में बदल दिया गया है, में रहने का मौका मिलेगा. इसी के साथ बजट फ्रेंडली होटल में आप 'Tag Along' और 'Zostel Gangtok' का ऑप्शन चुन सकते हैं. जहां आप कम पैसों में आराम से रात गुजार सकते हैं.



गंगटोक में क्या और कहां खाएं खाना |Where To Eat In Gangtok|



गंगटोक आ रहे हैं तो यहां का पारंपरिक भोजन जरूर चखें. यहां आकर आप 'Try Nimtho' के नाम से फेमस सिक्किम की थाली खा सकते हैं. इसी के साथ यहां की पोर्क करी और छुरपी (हार्ड याक पनीर), फागशापा (पोर्क स्टू) और सेल रोटी (चावल के डोनट्स) ट्राई कर सकते हैं. वहीं अगर आप कैफे एक्सप्लोर करने के शौकीन हैं तो गंगटोक के फेमस कैफे, 'Baker's Cafe', 'Cafe Fiction' में जा सकते हैं. जहां जाकर आप पहाड़ों के सामने हॉट चॉकलेट और गाजर के केक को एंजॉय कर सकते हैं. इसी के साथ कैफे में किताबों को पढ़ने का आनंद भी ले सकते हैं. वहीं अगर आप ड्रिंक करने के शौकीन हैं, तो Gatsby's या Lounge 31A आया जा सकता है. वहीं खाना खाने के लिए 'The Square', 'The Dragon Wok' रेस्तरां अच्छे माने गए हैं.



गंगटोक में कहां करें शॉपिंग |Where To Shop In Gangtok|



जब शॉपिंग की बात आती है तो MG मार्ग गंगटोक का दिल है. जहां आपको शॉपिंग करने के लिए कई दुकानें मिल जाएंगी. यहां से आप स्थानीय चाय और ऊनी शॉल खरीद सकते हैं. इसी साथ अगर आप आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट से जुड़ी चीजें खरीदना चाहते हैं तो यहां 'The Directorate of Handicrafts and Handloom' आ सकते हैं. यहां से आम लकड़ी की नक्काशी से लेकर थांगका पेंटिंग (Thangka Paintings) और हाथ से बुने हुए कालीन तक खरीद सकते हैं और यहां से कई स्मृति चिन्ह याद के तौर पर लेकर जा सकते हैं. इसी के साथ गंगटोक में विशाल मेगा मार्ट और लाल बाजा मॉल है, जहां आप जरूरी सामान खरीद सकते हैं.



किस समय आएं गंगटोक |Best Time To Visit Gangtok|



गंगटोक में हर मौसम अलग-अलग होता है, लेकिन सबसे ज्यादा सुहाना मौसम वसंत (मार्च से मई) और शरद ऋतु (अक्टूबर से नवंबर) होता है. इस समय साफ आसमान, सुहाने दिन और ठंडी शामें देखने को मिलती है. ऐसे में अगर आप प्रकृति के नजारों का मजा गर्म चाय के कप के साथ लेना चाहते हैं तो इन्हीं महीनों में यहां आने का प्लान बनाएं. हालांकि यहां सर्दियां यानी दिसंबर से फरवरी में आने का प्लान बनाया जा सकता है, लेकिन इस दौरान यहां न कड़ाके की ठंड होती है, जबकि मानसून (जून से सितंबर) में अक्सर भूस्खलन होने की ज्यादा संभावना रहता है. ऐसे में यहां आने से पहले मौसम की जानकारी जरूर रखें, ताकि किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.



कैसे पहुंचे गंगटोक |How To Reach Gangtok|



हवाई मार्ग से- फ्लाइट से गंगटोक आ रहे हैं, तो पाक्योंग एयरपोर्ट सबसे नजदीक है, जो लगभग 30 किमी दूर है. बता दें, गंगटोक आने के लिए ज्यादातर यात्री वेस्ट बंगाल में बागडोगरा एयरपोर्ट का ऑप्शन चुनते हैं, जो गंगटोक से लगभग 125 किमी दूर है. वहां से टैक्सी और शेयर्ड कैब आसानी से मिल जाते हैं.



ट्रेन मार्ग से- अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं, तो बता दें, गंगटोक के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, लेकिन सिलीगुड़ी में न्यू जलपाईगुड़ी (NJP) सबसे नजदीक मेन रेलवे स्टेशन है. यह गंगटोक से लगभग 4-5 घंटे की ड्राइव पर है. यहां से टैक्सी और जीप आसानी से मिल जाती है.



सड़क मार्ग से- सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग या कलिम्पोंग से होते हुए गंगटोक पहुंचा जा सकता है. सड़कें बेहद सुंदर है, लेकिन घुमावदार हैं. यहां से बसें और शेयर्ड जीप अक्सर चलती हैं या आप ज्यादा आराम के लिए आप प्राइवेट टैक्सी किराए पर ले सकते हैं.



गंगटोक आने से पहले चाहिए परमिट |Permit is required before coming to Gangtok|



गंगटोक में प्रवेश करने के लिए परमिट की जरूरत होती है, क्योंकि रास्ते में विभिन्न चेकपॉइंट पर इसकी चेकिंग की जाती है. परमिट आप ऑनलाइन या ऑफलाइन सिलीगुड़ी या गंगटोक में सिक्किम टूरिस्ट ऑफिस से ले सकते हैं. जिसके बाद आप बिना किसी टेंशन के गंगटोक की यात्रा कर सकते हैं.