WhatsApp में आ रहा है नया फीचर Zaps, एक बार देखने के बाद गायब हो जाएगी फोटो-वीडियो

व्हाट्सएप में जल्द ही एक नया फीचर जुड़ने वाला है. हालांकि यह फीचर पहले से मौजूद है, लेकिन अब इस बदला जा रहा है. इंस्टाग्राम स्टाइल वाले इस कैमरा फीचर का नाम अब बदल दिया गया है, पहले इसे 'Instants' कहा जा रहा था, लेकिन अब इसका नया नाम होगा 'Zaps' होगा. इस बदलाव का पता WABetaInfo ने WhatsApp के Android बीटा वर्जन 2.26.46.2 में लगाया है. इससे पहले बीटा वर्जन 2.26.45.13 में इस फीचर को Instants नाम से देखा गया था. जिससे यूजर्स को बिल्कुल नए तरह का अनुभव होने वाला है. व्हाट्सएप में एड होने वाले इस नए कैमरे से आप जो भी फोटो या वीडियो भेजेंगे, उसे Zap कहा जाएगा. जिसका अनुभव यूजर्स के लिए शानदार होगा.

WhatsApp के फीचर का नाम होगा Zaps

व्हाट्सएप ने इस फीचर का नाम Zaps रखा है. बताया जा रहा है कि इसे जानबूझकर यह नाम दिया गया है. आप इस कैमरे को Chats टैब के ऊपर बिजली के निशान वाले आइकन पर टैप करके खोल सकेंगे, 'Zap' का मतलब होता है कुछ तेज और अचानक से किया गया है. यानी जो फोटो-वीडियो आप तुरंत, बिना सोचे-समझे क्लिक करके भेज देंगे, उसे एक बार देखने को बाद तुरंत हट जाएगा. व्हाट्सएप भी यही चाहता है कि यह फीचर बिल्कुल तेज और मजेदार लगे. एक फायदा और भी है। इंस्टाग्राम में भी इसी तरह के फीचर को Instants कहा जाता है. अब व्हाट्सएप का नाम अलग हो जाने से दोनों ऐप्स में कन्फ्यूजन नहीं होगा. दोनों एप्स पर यह बिल्कुल अलग होगा.

Zaps किसे भेजा जा सकता

Zaps के जरिए फोटो और वीडियो किसे-किसे भेजी जा सकती है, यह भी समझना जरूरी है. जब यह फीचर पहली बार Instants नाम से आया था, तब इसे सिर्फ म्यूचुअल कॉन्टैक्ट यानी दोनों तरफ से सेव किए गए नंबरों को ही भेजा जा सकता था. लेकिन अब Zaps के साथ व्हाट्सएप ने इसे सबके लिए खोल दिया है. अब आप Zaps के जरिए बना किसी भी कॉन्टैक्ट, ग्रुप और यहां तक कि अनजान नंबर पर भी भेज सकेंगे. माना जा रहा है कि आगे व्हाट्सएप इस फीचर को चैनल्स पर भी ला सकता है. पहले की तरह ही Zaps एक बार देखने के बाद गायब हो जाएंगे, यानी जिसे आप भेजेंगे, वह उसे सिर्फ एक बार देख पाएगा. इसके बाद वह अपने आप डिलीट हो जाएगा. Zaps के लिए ऐप में कोई अलग सेक्शन नहीं होगा. ये आपकी चैट में ही आम मैसेज की तरह दिखेंगे.

व्हाट्सएप में कब मिलेगा यह फीचर

व्हाट्सएप में यह फीचर Zaps फिलहाल डेवलप किया जा रहा है और Android बीटा टेस्टर्स को भी नहीं मिला है. व्हाट्सएप की तरफ से फिलहाल यह भी क्लीयर नहीं किया गया है कि यह फीचर कब तक सबके लिए मिलना शुरू होगा. माना जा रहा है कि जल्द ही यह बीटा टेस्टर्स के लिए आ जाएगा और इसके बाद 2027 की शुरुआत में सभी यूजर्स के लिए रोलआउट हो सकता है. लेकिन फिलहाल यह केवल अंदाजा है. व्हाट्सएप की तरफ से फिलहाल इसकी कोई आधिकारिक डेट फिक्स नहीं की गई है.

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