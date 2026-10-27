Free Fire India गेम भारत में हो रहा लॉन्च! Android-iOS दोनों के लिए उपलब्ध, इस दिन से होगा डाउनलोड

BGMI-CODM जैसे गेम पसंद करने वाले यूजर्स के लिए खुशखबरी है. Garena ने ऑफिशियली घोषणा कर दी है कि उसका सबसे लोकप्रिय बैटल रॉयल गेम Free Fire India (FFI) 28 अक्टूबर से डाउनलोड के लिए पूरी तरह उपलब्ध हो जाएगा. भारत के गेमर्स के लिए खासतौर पर तैयार किया गया है. इस स्टैंडअलोन मोबाइल गेम में भारतीय संस्कृति से जुड़ा खास कंटेंट, सेफ्टी व जिम्मेदार गेमिंग को बढ़ावा देने वाले कई फीचर्स और लगभग सभी तरह के बजट स्मार्टफोन्स के लिए बेहतरीन सपोर्ट दिया गया है.

यह नया गेम Apple के App Store और Google के Play Store पर बिल्कुल मुफ्त डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा. गेम में पहले की तरह ही रोमांचक बैटल रॉयल गेमप्ले मिलेगा, जिसमें खिलाड़ी अपने दोस्तों के साथ कनेक्ट होकर मजेदार इन-गेम कैंपेन्स और इवेंट्स में हिस्सा ले सकेंगे.

लॉन्चिंग के साथ शुरू होगा 'दिवाली' का कैंपेन

भारतीय संस्कृति और त्योहारों के प्रति अपना लगाव दिखाने के लिए Garena ने इस गेम की लॉन्चिंग पर एक बड़ा सरप्राइज तैयार किया है. गेम की लॉन्चिंग के साथ ही कंपनी एक खास दिवाली कैंपेन शुरू करने जा रही है. इस कैंपेन के तहत गेम के अंदर भारत की विविध संस्कृतियों और विभिन्न समुदायों से जुड़ी कलाकृतियां, ड्रेसेस और विशेष कंटेंट देखने को मिलेगा. ये इन-गेम दिवाली उत्सव 15 नवंबर तक लगातार लाइव रहेगा.

कंपनी का कहना है कि गेम को तैयार करते समय भारतीय बाजार के हर रेंज के स्मार्टफोन्स को ध्यान में रखा गया है. इस गेम को ऑप्टिमाइज किया गया है ताकि ये कम रैम और कम बजट वाले एंट्री-लेवल फोन्स से लेकर हाई-एंड फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स पर भी बिना किसी लैग के बेहद मक्खन की तरह चल सके.

बच्चों और गेमर्स के लिए 'जिम्मेदार गेमिंग' के नियम

सुरक्षा और गेम खेलने की लत से जुड़े सरकारी नियमों का पालन करते हुए Garena ने इस भारतीय वर्जन में सुरक्षा की एक बहुत मजबूत लेयर जोड़ी है. यदि किसी गेमर की उम्र 18 साल से कम है, तो उसे गेम खेलने के लिए अपने माता-पिता की ऑनलाइन अनुमति लेना अनिवार्य होगा. लगातार गेम खेलने की आदत पर रोक लगाने के लिए गेम के अंदर समय-समय पर स्क्रीन ब्रेक लेने के रिमाइंडर्स मिलेंगे. इसके साथ ही रोजाना गेम खेलने की एक निश्चित समयसीमा और गेम के अंदर पैसे खर्च करने की भी एक अधिकतम लिमिट तय की जाएगी, जिससे कोई भी बच्चा अनजाने में बड़ी रकम खर्च न कर सके.

भारतीय यूजर्स के डेटा और गोपनीयता को पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिए कंपनी ने कदम उठाए हैं. Free Fire India का पूरा डेटा भारत में ही स्थित स्थानीय क्लाउड सर्वर्स पर होस्ट किया जाएगा. कंपनी ने साफ किया है कि इस वर्जन को तैयार करने में भारत सरकार के संबंधित विभागों के सभी फीडबैक और सुझावों को पूरी तरह शामिल किया गया है.

भारतीय E-sports को मिलेगा बढ़ावा

गेम की लॉन्चिंग की जानकारी देते हुए Garena के भारतीय ऑपरेशंस हेड वैभव दास मुंधरा ने बताया कि हमारा उद्देश्य भारतीय गेमर्स को उनकी पसंद के अनुसार एक सुरक्षित, मजेदार और पूरी तरह जिम्मेदार गेमिंग का शानदार अनुभव देना है. इसके साथ ही, Garena भारत के ई-स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए देश के स्थानीय संगठनों के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगी. कंपनी स्कूल-कॉलेजों और जमीनी स्तर पर बड़े गेमिंग टूर्नामेंट्स आयोजित करेगी, ताकि भारत के गेमर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने और आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का नाम रोशन करने के बेहतरीन अवसर मिल सकें.

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