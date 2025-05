पार्टी से लेकर डेट पर जाने तक... हर जगह आपको सबकी आंख का तारा बना देंगे ये 7 Tote Bags

Must-have tote bags: टोट बैग अब सिर्फ स्‍टाइल देने तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि अब ये आपके वॉर्डरोब में सबसे ज्‍यादा यूज किए जाने वाले बैग बन चुके हैं. फैशन की दुनिया में, पिछले कुछ समय से लग्जरी टोट बैग सबका ध्यान अपनी खींच रहे हैं. ओवरसाइज़्ड, स्ट्रक्चर्ड और बेबाक स्टाइलिश वाले ये बैग काफी दिनों से यंगस्‍टर्स से लेकर ऑफिस गोइंग वूमेन्‍स में भी काफी पसंद किए जाने लगे हैं. घर की चाबी, कंगा, लिपस्टिक, यहां तक की कुछ टोट बैग में तो आप स्‍मॉल वाटर बोतल भी रख सकते हैं. ओवरसाइज्ड, स्ट्रक्चर्ड और बेहतरीन स्टाइल वाले ये बैग्स नए स्टैंडर्ड सेट करता जा रहा है.

टोट बैग को आप हर जगह आसानी से यूज कर सकती है.; Photo Credit: Pexels

ये हैं Top 7 Tote Bags

1. NR By Nidhi Rathi Striped Tote Bag

यह स्ट्राइप्ड टोट बैग आपके डेली वर्क को स्‍टाइलिश बनाता है. NR By Nidhi Rathi के इस बैग का बोल्ड पैटर्न इसे रनवे लुक देता है. ब्‍लू और मस्‍टर्ड स्‍ट्राइप वाला ये बैग अपने अंदर लैपटॉप से लेकर लिपस्टिक तक सब कुछ आसानी से समा लेता है. इसे आपे ऑफिस भी ले जा सकती हैं और गा्रेसरी खरीदने के लिए मॉल भी ले जा सकती हैं.

2. Ted Baker Printed Oversized Shopper Tote Bag

अगर आप पार्टी य मॉर्डन स्‍टाइल के बैग की तलाश में हैं और फ्लोरल डिजाइन से बोर हो चुकी हैं, तो ये बैग आपके लिए ही बना है. आप इसे ब्रंच, स्ट्रीट ब्राउज़िंग के लिए आसानी से यूज कर सकती हैं.

3. GUESS Brand Logo Printed Oversized Structured Tote Bag

कुछ महिलाएं बोल्ड स्टाइल अधिक पसंद करती हैं, अगर आप भी इस लिस्‍ट में शामिल हैं, तो GUESS का यह टोट बैग आपके लिए ही बना है. इसका आइकॉनिक लोगो और स्ट्रक्चर्ड डिजाइन इसे पावरफुल बनाता है. पावर लंच या वीकेंड गेटवे के लिए यह बैग परफेक्‍ट बैग कहा जा सकता है.

4. Lacoste Striped Oversized Shopper Tote Bag

अगर आप स्पोर्टी और स्मार्ट लुक पाना चाहती हैं, तो Lacoste का यह बैग आज ही ऑर्डर कर दें. जिम से लेकर शॉपिंग ट्रिप तक इस बैग को आप हर जगह आसानी से यूज कर सकती है. इसकी क्रिस्प लाइन्स और हेरिटेज लोगो इसे क्लासिक अपील देने का काम करते हैं.

5. Lacoste Women Solid Shopper Cotton Tote Bag

कॉटन से बना यह बैग काफी लाइट, स्टाइलिश और हर आउटफिट से मैच हो जाता है. आप इसे लिनेन ट्राउजर्स, फ्लोई ड्रेसेस या कैज़ुअल लुक के साथ आसानी से पेयरअप कर सकती हैं.

6. NEW DKNY Printed Structured Tote Bag

मॉडर्न, पॉलिश्ड और थोड़ा मिस्ट्रीरियस यह है यह DKNY टोट बैग, जो आपको परफेक्ट सिटी लुक देने का काम करता है. ग्राफिक प्रिंट और स्ट्रक्चर्ड डिजाइन इसे प्रोफेशनल और स्टाइलिश बनाते हैं. ट्रेन पकड़नी हो या मीटिंग में जाना हो, ये बैग हर जगह आपके स्‍टाइल को बनाए रखता है.

7. GUESS Printed PU Bucket Tote Bag

यह बकेट टोट बैग काफी क्‍यूट है. ऑल-ओवर प्रिंट और स्मूद PU फिनिश इसे लक्सरी टच देने का काम करते हैं. इसका स्लॉची सिल्हूट इसे कैज़ुअल लेकिन स्टाइलिश बनाता है. वीकेंड आउटिंग, कॉफी डेट के लिए ये शानदार बैग है.

कौन कहता है कि लग्‍जरी बैग काफी डेलिकेट होते है? ये टोट बैग आपके सामान को संभालने, आपके स्‍टाइल को निखारने और सभी का ध्‍यान आपकी और अट्रेक्‍ट करने के लिए शानदार ऑप्‍शन कहे जा सकते हैं. लंच पर जाना हो, या एयरपोर्ट पर फ्लाइट लेनी हो, ये टोट बैग आपके आपको हर जगह स्‍टाइल देने के लिए बने हैं. देर न करें, Myntra का ये ऑफर बार-बार नहीं आता.