नवरात्रि 2025: पूजा स्थल को बनाएं और भी दिव्य, माता रानी के लिए चुनें ये खूबसूरत चौकी

Asana for deity statues: नवरात्रि का पावन त्योहार आते ही हर जगह रौनक नजर आने लगती है. भक्त नौ दिनों तक उपवास रखकर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से देवी दुर्गा की पूजा-अर्चना करते हैं. इस अवसर पर घरों और मंदिरों में माता की चौकी सजाने की परंपरा विशेष रूप से निभाई जाती है. चौकी पर माता रानी की प्रतिमा या तस्वीर रखकर भक्तगण भजन-कीर्तन और पूजन करते हैं.
नवरात्रि शुरू होते ही सभी लोग माता रानी की चौकी की तैयारी में लग जाते हैं. माता की चौकी सजाने के लिए लाल या पीले रंग की चुनरी खरीदी जाती है. माना जाता है कि यह रंग माता रानी को अत्यंत प्रिय है. और यह घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है. इसके साथ ही देवी की तस्वीरों और मूर्तियों के लिए अलग-अलग आकार के आसन, चौकी कवर और सजावटी पर्दों की भी खरीदारी होती है.
Chowki
Features
Ratings
Price
पीतल से बनी, ड्यूरेबल
4.3
कॉम्पैक्ट साइज, मार्बल से बनी
4.3
₹157
सिल्वर चौकी, रजवाड़ी वर्क
4.3
₹949
हैंडमेड, टिकाऊ
5.0
₹879
Wooden Chowki, हाई क्वालिटी मेटल शीट
4.4
₹399
Peacock Design, Brass
4.4
₹599
इन चौकी से बनाएं माता की चौकी को और भी ख़ास
1. Petrichor Ashtalaxmi Yantra
नवरात्र के लिए खासतौर पर तैयार की गई ये माता की चौकी आपके मंदिर की शोभा बढ़ा सकती हैं. चूंकि नवरात्रि का त्योहार 9 दिनों तक मनाया जाता है और हर दिन एक देवी को समर्पित होता है, ऐसे में इस चौकी में हर माता को विराजमान किया गया है.
खासियतें:
- पीतल से तैयार अष्टलक्ष्मी यंत्र
- लंबे समय तक चमक बनी रहती है
- भारत में बनाई गई
- हस्तनिर्मित
2. Handicrafts Paradise Peacock Design Painted Marble Chowki Home Mandir
अगर आप भी माता का आसान तलाश में हैं, तो अब आपकी तलाश पूरी हो सकती है. यह चौकी आपको बेहद आकर्षक लुक में मिल रही है. इसपर मोर के डिज़ाइन बनाए गए हैं, जो देखने में काफी ट्रेडिशनल नजर आते हैं. यह संगमरमर चौकी हाथ से बनाई गई है और इसमें एम्बॉस वर्क, मीनाकारी और पत्थर का काम किया गया है.
खासियतें:
- यह चौकी मार्बल से बनी है
- इसका साइज 4 x 4 inch है
- पूजा के लिए यह परफेक्ट है
- मीनाकारी वर्क खूबसूरती देता है
3. Handicrafts puja bajot/Silver chowki
माता की चौकी के लिए यह सिल्वर चौकी बेहद खूबसूरत है. यह चौकी हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का दम रखती है. इसका साइज 12x18 इंच है. इसका इस्तेमाल आप कोने में रखने, भगवान की मूर्तियां रखने या पूजा करते समय बैठने के लिए किया जा सकता है.
खासियतें:
- हैंडक्राफ्ट वूडन स्टाइल
- इसे व्हाइट मीनाकारी वर्क से कवर किया गया है
- से आप साबुन से साफ कर सकते हैं
- एवरग्रीन फ्लावर डिजाइन
4. Handicrafts puja choki
जब भी हम माता की चौकी की तैयारी करते हैं तब सबसे ज्यादा जरूरी होता है माता का आसन. ऐसे में ये चौकी आपके काम आ सकती है. इस चौकी पर बेहद खूबसूरत नक्काशी की गई है. यह आपके पूजा के स्थान में चार-चांद लगा देगी. यह गोल्डन कलर में आपको मिल जाएगी.
खासियतें:
- यह हैंडक्राफ्ट है
- यह लकड़ी से बनाई गई है
- स्कवेयर शेप में मिल रहा है
- रिटर्न गिफ्ट के लिए बेहतर हो सकता है
5. CraftMania High Quality meenakari Wood Chowki
यह मीनकारी चौकी काफी आकर्षक लुक में डिज़ाइन की गई है. इस पर मोर के डिज़ाइन बनाए गए हैं. यह चौकी लकड़ी से बनाई गई है. यह शादी, सालगिरह, धार्मिक अवसरों, त्योहारों और गृह प्रवेश के दौरान इस्तेमाल की जा सकती है.
खासियतें:
- इसे मेटल शीट से कवर किया गया है
- कॉम्पैक्ट साइज
- Meenakari वर्क इसे स्टाइलिश बनाती है
- 12x12 इंच का परफेक्ट साइज
6. Webelkart Wooden Brass Fitted Golden Rajwadi Chowki
अगर आप माता की चौकी को रॉयल अंदाज़ में सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो यह Golden Rajwadi Chowki आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है. यह बेहद खूबसूरत गोल्डन कलर में मिल रही है.
खासियतें:
- यूनिक रेक्टेंगल शेप
- हाई क्वालिटी मेटर शीट औश्र मीनाकारी वर्क से सजी
- पूजा स्थल को स्टाइल देती है
FAQ
सवाल 1: माता की चौकी के लिए किस लकड़ी से बनी चौकी बेहतर रहती है?
जवाब: सागौन और शीशम लकड़ी की चौकी सबसे अच्छी रहती है, इसमें न दीमक लगती है, और न ही ये जल्दी खराब होती है.
सवाल 2: क्या चौकी पर कपड़ा बिछाना जरूरी है?
जवाब : जी हां, माता को स्थान देने से पहले चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाना शुभ माना जाता है.
सवाल 3: चौकी का आकार कितना होना चाहिए?
जवाब: चौकी का आकर मूर्ति और मंदिर के आकार पर निर्भर करता है.