देशभर में Ganesh Chaturthi का त्‍योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है. इस दौरान भक्‍तजन बप्‍पा को विधि-विधान से घर लेकर आ चुके हैं और कुछ लोग लाने की तैयारी भी कर रहे हैं. इस दौरान लोग गणपति की मूर्ति स्‍थापित करते हैं, उनका पूजन करते हैं और प्रसाद स्‍वरूप उन्‍हें कई चीजों का भोग लगाते हैं. भगवान गणेश को मीठी और टेस्‍टी डिशेज बहुत पसंद होती हैं. भोग के तौर पर बप्‍पा को मोदक सबसे ज्‍यादा प्रिय होते हैं. खोए और ड्राईफ्रूट से मिलकर बने ये मोदक हर किसी को काफी पसंद आते हैं. इतना ही नहीं पूजन के दौरान कुछ लोग बप्‍पा को खीर, हलवा आदि को भोग भी लगाते हैं. इन सब में सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट होते हैं ड्राईफ्रूट.

Dry Fruit का नाम सुनकर अकसर लोगों को लगने लगता है कि ये हमारी जेब पर काफी भारी पड़ने वाले हैं. लेकिन अब ऐसा नहीं हैं. बप्‍पा को भोग स्‍वरूप इस्‍तेमाल किए जाने वाले काजू, बादाम, किशमिश और मखाने आदि पर Flipkart भारी छूट दे रहा है. अब चूंकि फेस्टिवल शुरू हो चुके हैं, तो ये ही मौका है आपके पास पैसे बचाने का.

ऐसे में आप भी देर न करें, बप्‍पा को सर्व करने के लिए ये पॉकेट फ्रेंडली ड्राईफ्रूट आज ही ऑर्डर कर दें.

1. OPEN SECRET Premium Whole Cashews

फ्रेश, खाने में मीठे और क्रिस्‍पी काजू का ये 200gका है. तलकर खाने हों, या बच्‍चों को टिफिन में देने हों या फिर भोग के तौर पर इस्‍तेमाल करने हों, काजू का ये पैक हर लिहाज से शानदार है.



2. Happilo Premium Kishmish Raisins Raisins

किशमिश मार्केट में आपको सबसे आसानी से मिल जाती है. आप इसे सीधे भोग में चढ़ा सकते हैं या खीर, हलवा और लड्डू जैसी मिठाइयों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. नेचुरल मिठास और पौष्टिक गुणों से भरपूर ये किशमिश ब्रेकफास्‍ट में यूज करने ये लेकर हेल्‍दी ब्रेकफास्‍ट बनाने तक, सभी तरह से यूज की जा सकती है.

3. SHREE MURLI Regular Lotus Seed Pop/Gorgon Nut Puffed Kernels

मखाना भले ही बेहद लाइट और हेल्‍दी माना जाता है, लेकिन इसके रेट काफी ज्‍यादा होता है. इसे घी में भूनकर नमक या मीठा डालकर प्रसाद के तौर पर चढ़ाया जा सकता है.फाइबर से भरपूर और लो कैलोरी के कारण, यह वजन घटाने में भी फायदेमंद होता है.

4. YUM YUM California Almonds (Badam) - 250gm Almonds (1 x 250 g)

ड्राइफ्रूट के भोग की बात हो और उसमें बादाम शामिल न हो, ऐसा थोड़ा मुश्किल है. इन्‍हें न केवल पंचमेवा के तौर पर इस्‍तेमाल किया जा सकता है, बल्कि ये काफी स्‍वास्‍थ्‍यवर्धक भी माने जाते हैं. ये बादाम फाइबर, फाइटोस्टेरॉल, विटामिन, अन्य खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हैं.

5. Farmley Premium Fard Dates (1 x 400 g)

फाइबर से भरपूर ये खजूर नेचुरल मीठे होते हैं.जिससे इन्‍हें भोग में यूज करने पर आपको अतिरिक्‍त शक्‍कर मिलाने की जरूरत नहीं होती. आप इसके मोदक भी बना सकते हैं.

6. Desi Choice Raw Peanut (Kacchi Mungfali) (Whole) (1 kg)

आप मूंगफली को भूनकर और गुड़ के साथ मिलाकर बप्‍पा को भोग लगाने के लिए टेस्‍टी लड्डू बना सकते हैं. यह भोग के लिए एक बजट-फ्रेंडली और टेस्टी ऑप्‍शन बन सकता है.

ये सभी ड्राई फ्रूट्स न केवल आपके बजट में फिट बैठते हैं, बल्कि इन्‍हें न केवल आप डायरेक्‍ट बल्कि अन्‍य डिशेज के साथ मिलाकर भी यूज कर सकते हैं. गणेश चतुर्थी पर बप्‍पा के लिए कई टेस्‍टी और हेल्दी भोग तैयार करने की अब आपको चिंता नहीं करनी चाहिए. Flipkart आपकी मदद के लिए आ चुके है.