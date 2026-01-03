कृति सेनन की बहन नूपुर को सिंगर स्टेबिन बेन ने रोमांटिक अंदाज में किया प्रपोज, एक्ट्रेस ने शेयर की तस्वीरें

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की बहन और एक्ट्रेस नूपुर सेनन के लिए आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि उनके लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड गायक स्टेबिन बेन ने उन्हें स्पेशल तरीके से प्रपोज कर दिया है. इस खूबसूरत पल की तस्वीरें नूपुर सेनन ने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं और बॉलीवुड स्टार्स के साथ-साथ फैंस भी उन्हें दिल खोलकर बधाई दे रहे हैं. अभिनेत्री और गायिका नूपुर सेनन ने सोशल मीडिया पर कुछ फोटोज पोस्ट की हैं. फोटोज में स्टेबिन बेन, घुटनों पर बैठकर बड़ी डायमंड की रिंग के साथ उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर रहे हैं. अभिनेत्री ने अपनी बड़ी डायमंड रिंग दिखाते हुए शादी के लिए 'हां' भी कर दी है. स्टेबिन बेन ने नूपुर को विदेश में रोमांटिक तरीके से पानी के बीचोंबीच एक नाव पर ढेर सारे लाल गुलाब के साथ प्रपोज किया है. नूपुर ने कैप्शन में लिखा, "संभावनाओं से भरी इस दुनिया में, मुझे अब तक का सबसे आसान 'हां' कहने का अनुभव मिला."

रोमांटिक पोस्ट सामने आने के बाद बॉलीवुड सेलेब्स भी नुपूर को बधाई दे रहे हैं. टीवी स्टार करण टेकर, अभिषेक बजाज, जहीर खान, अश्विन माल्वे, और अभिषेक कपूर जैसे स्टार्स अभिनेत्री के पोस्ट पर हार्ट इमोजी भेज रहे हैं. बता दें कि बीते साल दिसंबर से ही नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन की शादी की खबरें आ रही हैं. परिवार ने दोनों की शादी को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो जनवरी के महीने में भी दोनों की शादी हो सकती है.कृति भी अपनी फिल्म 'कॉकटेल-2' की शूटिंग पूरी कर वापस आ चुकी हैं और वे अपनी बहन की शादी की शॉपिंग में बिजी हैं. बताया जा रहा है कि दोनों की शादी उदयपुर के एक पैलेस में होगी.

साल 2021-2022 में नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन को बहुत बार एक साथ स्पॉट किया गया था, जिसके बाद से ही दोनों के डेटिंग की खबरें आने लगी थीं, लेकिन दोनों में से किसी ने भी अपने रिश्ते पर बात नहीं की, बल्कि नूपुर ने हमेशा कहा था कि वे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं. नूपुर सेनन के बारे में तो सभी जानते हैं। वे कई म्यूजिक एल्बम और साउथ की फिल्मों में काम कर चुकी हैं. वे तमिल फिल्म 'टाइगर नागेश्वर राव' (2023) में दिखीं थीं, जबकि स्टेबिन बेन भारतीय सिंगर हैं, जिन्होंने 'बारिश बन जाना', 'रुलाके गया इश्क तेरा', 'तू आशिकी है मेरी', और 'मेरे महबूब' जैसे गानों में अपनी आवाज दी है.