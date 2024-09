Myntra की ये डिस्काउंटेड स्टाइलिश प्रिंटेड वॉल क्लॉक आपके घर में लगाएगी चार-चांद, अभी देखें ऑफर्स

समय किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसे स्टाइल में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता. प्रिंटेड वॉल क्लॉक आपके घर की साज-सज्जा में विशिष्टता और फंक्शनेलिटी जोड़ने का एक शाश्वत तरीका है. चाहे आप एक न्यूनतम सेटिंग को वाइब्रेंट बनाना चाहते हों या एक उदार स्थान में सामंजस्य लाना चाहते हों, प्रिंटेड वॉल क्लॉक प्रक्टिकेलिटी और अट्रैक्शन का एक अनूठा मिश्रण पेश करती हैं. जटिल फ्लोरल डिज़ाइन से लेकर बोल्ड ज्योमेट्रिकल पैटर्न तक, हर स्वाद और इंटीरियर स्टाइल के लिए एक क्लॉक है. Myntra प्रिंटेड क्लॉक की एक विशाल सीरीज प्रदान करता है जो आपके रहने की जगह को आसानी से ऊंचा कर सकती है.

1. हर कमरे में पर्सनैलिटी का टच

अपने घर को सजाते समय, उन तत्वों को शामिल करना आवश्यक है जो आपके पर्सनैलिटी को दर्शाते हैं. प्रिंटेड वॉल क्लॉक बिल्कुल यही पेशकश करती हैं—किसी स्थान को विशिष्ट रूप से अपना बनाने का एक आसान तरीका. चाहे आप विंटेज-इंस्पायर्ड डिज़ाइन चुनें या विचित्र, मॉडर्न प्रिंट, ये वॉल क्लॉक टाइमकीपर और बातचीत शुरू करने वाले दोनों के रूप में काम करती हैं. किचन के लिए चंचल प्रिंट, शयनकक्ष के लिए एलिगेंट मोटिफ या लिविंग रूम के लिए बोल्ड, कलरफुल डिज़ाइन चुनें. प्रिंटेड क्लॉक के साथ, आपके घर की सजावट सेल्फ-एक्सप्रेशन के लिए एक कैनवास बन जाती है.

2. स्टाइल के साथ फंक्शनेलिटी को बैलेंस करना

प्रिंटेड क्लॉक के सबसे अच्छे पहलुओं में से एक उनके स्वरूप और निर्बाध रूप से कार्य करने की क्षमता है. जबकि उनका प्राथमिक उद्देश्य समय बताना है, वे सजावटी टुकड़ों के रूप में भी काम करते हैं जो कमरे की सुंदरता को बढ़ाते हैं. अब यह सादे पृष्ठभूमि पर साधारण संख्याओं तक ही सीमित नहीं है, प्रिंटेड वॉल क्लॉक विभिन्न प्रकार के डिज़ाइनों में आती हैं जो विभिन्न आंतरिक स्टाइल्स की पूरक हैं. चाहे आपका घर मॉडर्न, न्यूनतम दृष्टिकोण अपनाता हो या आप ट्रेडिशनल आंतरिक साज-सज्जा की ओर अधिक रुझान रखते हों, इससे मेल खाने के लिए एक प्रिंटेड घड़ी मौजूद है. Myntra एक विस्तृत चयन प्रदान करता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि आपको स्टाइल या प्रक्टिकेलिटी से समझौता नहीं करना पड़ेगा.

3. अपने रहने की जगह में एक केंद्र बिंदु बनाना

प्रत्येक अच्छी तरह से सजाए गए कमरे में एक केंद्र बिंदु होता है - कुछ ऐसा जो तुरंत ध्यान अट्रैक्ट करता है और स्थान के लिए टोन सेट करता है. प्रिंटेड वॉल क्लॉक उस केंद्र बिंदु के रूप में काम कर सकती हैं, विशेष रूप से लिविंग रूम या खुली योजना वाले स्थानों में जहां दीवारें कभी-कभी खाली महसूस हो सकती हैं. कमरे को ऑर्गनाइस करने के लिए अट्रैक्टिव प्रिंट वाली बड़ी क्लॉक का चयन करें, या एक अद्वितीय गैलरी दीवार बनाने के लिए समन्वित डिज़ाइन वाली छोटी क्लॉक का एक सेट चुनें. एक प्रिंटेड घड़ी को रणनीतिक स्थान पर रखकर, आप न केवल फंक्शनेलिटी सुनिश्चित करते हैं बल्कि कमरे की दृश्य रुचि को भी बढ़ाते हैं.

4. घर के हर कमरे के लिए बिल्कुल सही

किचन से लेकर बेडरूम तक, प्रिंटेड वॉल क्लॉक किसी भी स्थान में फिट होने के लिए पर्याप्त बहुमुखी हैं. किचन में, चमकीले, प्रसन्न प्रिंट वाली एक घड़ी पर विचार करें जो कमरे में रंग भर देती है. बेडरूम के लिए, शांत, नेचर-इंस्पायर्ड डिज़ाइन वाली एक घड़ी शांत और आरामदायक एनवायरनमेंट में योगदान कर सकती है. बच्चों के कमरे में, चंचल, एनिमेटेड डिज़ाइन वाली वॉल क्लॉक समय बताने को मज़ेदार और अट्रैक्टिव बना सकती हैं. प्रिंटेड क्लॉक की सुंदरता उनकी अनुकूलनशीलता है; हर कमरे और हर मूड के लिए एक स्टाइल है.

5. अफोर्डेबल फिर भी प्रभावशाली सजावट

अपने घर को सजाना तुरंत महंगा हो सकता है, लेकिन प्रिंटेड वॉल क्लॉक महत्वपूर्ण प्रभाव डालने का एक अफोर्डेबल तरीका प्रदान करती हैं. वे बड़े या महंगे टुकड़ों में निवेश किए बिना कमरे के स्वरूप को उन्नत करने का एक सस्ता तरीका प्रदान करते हैं. अब्स्ट्रक्ट प्रिंटों से लेकर क्लासिक मोटिफ्स तक उपलब्ध विभिन्न प्रकार के डिज़ाइनों के साथ, आप आसानी से कुछ ऐसा पा सकते हैं जो आपके स्वाद और बजट के अनुरूप हो. प्रिंटेड वॉल क्लॉक भी विचारशील गृहप्रवेश या जन्मदिन का उपहार बनाती हैं जो प्रैक्टिकल और स्टाइलिश दोनों हैं.

6. मौजूदा सजावट के साथ शामिल करना आसान

प्रिंटेड क्लॉक का सबसे महत्वपूर्ण लाभ मौजूदा घरेलू सजावट के साथ मिश्रण करने में उनकी बहुमुखी प्रतिभा है. चाहे आपका इंटीरियर एक विशिष्ट कलर्स योजना या शैली का पालन करता हो, आप एक प्रिंटेड घड़ी पा सकते हैं जो एलिगेंट के साथ टकराव के बजाय पूरक होती है. न्यूट्रल पैलेट वाले घरों के लिए, कंट्रास्ट पेश करने के लिए बोल्ड, वाइब्रेंट प्रिंट वाली क्लॉक का चयन करें. पहले से ही कलरफुल और उदार सजावट वाले घरों में, एक सूक्ष्म, अधिक मॉडर्न प्रिंटेड घड़ी एकदम सही अंतिम स्पर्श हो सकती है.

1. Titan White And Brown Printed Vintage Round Wall Clock

Discount: None | Price: ₹3495 | M.R.P.: ₹3495 | Rating: 4.5 out of 5 stars

Titan की यह विंटेज-इंस्पायर्ड एनालॉग दीवार घड़ी एक टाइमलेस एलिगेंस बनाने के लिए व्हाइट, ब्राउन और ब्लैक कलर्स को जोड़ती है. इसका राउंड शेप और प्लास्टिक निर्माण इसे हल्का और ड्यूरेबल बनाता है. क्लासिक प्रिंटेड डिज़ाइन एक रेट्रो अट्रैक्शन पैदा करता है, जो किसी भी ट्रेडिशनल या मॉडर्न लिविंग रूम में चरित्र जोड़ने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है. 35 सेमी x 35 सेमी पर, यह घड़ी विभिन्न स्थानों में आराम से फिट बैठती है. इसके प्राचीन स्वरूप को बनाए रखने के लिए इसे सूखे कपड़े से साफ करें.

2. The Art House Brown And Beige Abstract Shaped Metal Wall Clock

Discount: 70% | Price: ₹4499 | M.R.P.: ₹14999 | Rating: 4.6 out of 5 stars

एक अब्स्ट्रक्ट साइज और ब्राउन और बेज कलर के अट्रैक्शन कॉम्बिनेशन के साथ, यह मेटल की दीवार घड़ी एक बोल्ड सजावट के रूप में सामने आती है. 65 सेमी x 36 सेमी मापने वाला, यह एक बड़ी दीवार को रूप और कार्य दोनों से भरने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है. मेटल निर्माण एक कंटेम्पररी टच जोड़ता है जबकि एनालॉग डिस्प्ले आसान समय-बताने को सुनिश्चित करता है. एक बयान देने के लिए डिज़ाइन किया गया, यह वर्तमान में 70% छूट पर उपलब्ध है, जो इसे उन लोगों के लिए एक अनूठा डील्स बनाता है जो अपने घर की सजावट को बेहतर बनाना चाहते हैं.

3. Vedas C-Divit Red And Yellow Printed Wooden Wall Clock With Dial

Discount: 50% | Price: ₹3974 | M.R.P.: ₹7949 | Rating: 4.3 out of 5 stars

Vedas की यह वाइब्रेंट वूडन दीवार घड़ी रेड, येलो और क्रीम टोन को एक अट्रैक्टिव ट्रेडिशनल डिजाइन में मिश्रित करती है. राउंड शेप और एनालॉग डिस्प्ले इसे किसी भी कमरे में कलर का एक पॉप जोड़ने के लिए एक असाधारण टुकड़ा बनाता है. वूडन और मेटल से निर्मित, यह मजबूत और सजावटी दोनों है. इसके 46 सेमी x 3 सेमी x 45.6 सेमी के आयाम इसे छोटे स्थानों के लिए उपयुक्त बनाते हैं जिन्हें ट्रेडिशनल स्वभाव के स्पर्श की आवश्यकता होती है. सूखे कपड़े से सफाई करना आसान है, और बैटरियां अलग से बेची जाती हैं.

4. The Art House Pink Printed Abstract Shaped Contemporary Wall Clock

Discount: 70% | Price: ₹4499 | M.R.P.: ₹14999 | Rating: 4.7 out of 5 stars

एक अब्स्ट्रक्ट साइज और एक चंचल पिंक प्रिंट की विशेषता, यह कंटेम्पररी दीवार घड़ी उन लोगों के लिए एकदम सही है जो अपने घर में मॉडर्न टच जोड़ना चाहते हैं. इसका पेंडुलम डिज़ाइन एक गतिशील तत्व जोड़ता है, जबकि 58 सेमी x 35 सेमी आयाम इसे बड़े स्थानों के लिए आदर्श बनाते हैं. मेटल से बनी यह घड़ी ड्यूरेबल और रखरखाव में आसान है. इसे ताजा बनाए रखने के लिए इसे सूखे कपड़े से साफ करें. यह 70% छूट पर भी उपलब्ध है, इसलिए इस अद्वितीय टुकड़े को पाने का मौका न चूकें.

5. The Art House White And Orange Printed Abstract Shaped Contemporary Wall Clock

Discount: 70% | Price: ₹4499 | M.R.P.: ₹14999 | Rating: 4.5 out of 5 stars

The Art House की यह व्हाइट और ऑरेंज प्रिंटेड दीवार घड़ी अपने अब्स्ट्रक्ट साइज और वाइब्रेंट कलर योजना के साथ एक कंटेम्पररी मोड़ लाती है. 60 सेमी x 34 सेमी के आयाम के साथ, यह बड़े, मॉडर्न रहने की जगहों के लिए आदर्श है. पेंडुलम डिज़ाइन गति जोड़ता है, जिससे यह घड़ी फंक्शनल और कलात्मक दोनों बन जाती है. मेटल निर्माण ड्यूरेबिलिटी सुनिश्चित करता है, और एक साफ कपड़े से तुरंत पोंछने से यह टॉप स्थिति में रहता है. 70% छूट पर उपलब्ध, यह घड़ी स्टाइलिश स्टेटमेंट बनाने के लिए एकदम सही है.

6. Decor de Maison Green And White Printed Round Contemporary Wall Clock

Discount: None | Price: ₹6650 | M.R.P.: ₹6650 | Rating: 4.2 out of 5 stars

Decor de Maison की यह राउंड दीवार घड़ी अपने हरे और व्हाइट कलर योजना के साथ आपके घर में नेचरल टच लाती है. उन लोगों के लिए बिल्कुल सही जो कंटेम्पररी किनारे के साथ न्यूनतम डिजाइन का आनंद लेते हैं, यह किसी भी कमरे में एक सूक्ष्म अट्रैक्शन जोड़ता है. इसका एनालॉग डिस्प्ले पढ़ना आसान है, और हाई क्वालिटी वाली सामग्री ड्यूरेबिलिटी सुनिश्चित करती है. हालांकि वर्तमान में कोई छूट उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसका अनूठा डिज़ाइन इसे मॉडर्न आंतरिक सज्जा के लिए एक सार्थक निवेश बनाता है.

प्रिंटेड वॉल क्लॉक केवल समय बताने वाले प्रोडक्ट्स से कहीं अधिक हैं - वे कला और कार्य का एक आदर्श मिश्रण हैं, जो आपके घर के किसी भी कमरे में अट्रैक्शन और पर्सनैलिटी जोड़ते हैं. चाहे आप एक केंद्र बिंदु बना रहे हों, मौजूदा सजावट से मेल खा रहे हों, या पर्सनल टच जोड़ रहे हों, प्रिंटेड वॉल क्लॉक आपके स्थान को बढ़ाने का एक आसान और अफोर्डेबल तरीका प्रदान करती हैं. Myntra की स्टाइलिश डिज़ाइनों की व्यापक रेंज के साथ, आपके घर के लिए सही घड़ी ढूंढना इतना आसान कभी नहीं रहा. आज ही Myntra से खरीदारी करें.

