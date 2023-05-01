विज्ञापन
रात को चाय पीने की आदत से हो सकती हैं ये बीमारियां

रात को जागने के लिए चाय का सहारा लेना आपकी नींद पर बुरा प्रभाव डालती है, साथ ही आपको बीमार भी बना सकती है.

  • नींद न आने के कारण मानसिक तनाव, आंखों के नीचे कालापन और एंग्जाइटी जैसी कई परेशानियां हो सकती हैं.
  • ज्यादा चाय पीने से सीने में जलन महसूस हो सकती है. चाय से आंतों में एसिड का उत्पादन बढ़ जाता है जो सीने में जलन की वजह बन जाती है.
  • अधिकतर लोग दूध वाली चाय पीना पसंद करते हैं, जिसमें टैनिन होता है, जिससे बेचैनी हो सकती है.
  • चाय का ज्यादा सेवन इंसान की आंतों के लिए भी नुकसानदायक साबित होता है. बहुत अधिक चाय पीने से पाचन संबंधी समस्याएं होती हैं और आंत खराब होने का डर भी होता है.
