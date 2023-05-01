विज्ञापन
सर्दियों में मटर खाने के फायदे

सर्दियों में मिलने वाला हरा-हरा मटर न सिर्फ स्वाद में लाजवाब होता है बल्कि इसे खाने से शरीर को कई फायदे भी मिलते हैं.

  • हरी मटर में आयरन, जिंक, विटामिन C, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटैशियम और प्रोटीन जैसे पोषक तत्त्व पाए जाते हैं.
  • हरी मटर में मौजूद घुलनशील फाइबर कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं.
  • इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स इम्युनिटी को मजबूत करने में मदद करते हैं.
  • हरी मटर मौजूद फाइबर और प्रोटीन वजन को कंट्रोल करने में मदद करते हैं.
  • हरी मटर में मौजूद फाइबर पाचन को बेहतर बनाता है.
