पलक तिवारी ने ब्लैक मरमेड गाउन पहनकर बिखेरे जलवे, जानें कितनी है इस गाउन की कीमत?

\u092a\u0932\u0915 \u0924\u093f\u0935\u093e\u0930\u0940 \u0905\u0915\u094d\u0938\u0930 \u0905\u092a\u0928\u0947 \u0932\u0941\u0915\u094d\u0938 \u0915\u0947 \u0915\u093e\u0930\u0923 \u091a\u0930\u094d\u091a\u093e \u092e\u0947\u0902 \u092c\u0928\u0940 \u0930\u0939\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0902. \u0907\u0938 \u092c\u093e\u0930 \u092d\u0940 \u092a\u0932\u0915 \u0924\u093f\u0935\u093e\u0930\u0940 \u090f\u0915 \u0907\u0935\u0947\u0902\u091f \u092e\u0947\u0902 \u092c\u094d\u0932\u0948\u0915 \u0935\u0947\u0932\u0935\u0947\u091f \u092e\u0930\u092e\u0947\u0921 \u0917\u093e\u0909\u0928 \u092a\u0939\u0928\u0947 \u0928\u095b\u0930 \u0906\u0908\u0902 \u0914\u0930 \u0909\u0928\u0915\u093e \u0938\u094d\u091f\u093e\u0907\u0932\u093f\u0936 \u0932\u0941\u0915 \u091a\u0930\u094d\u091a\u093e \u0915\u093e \u0935\u093f\u0937\u092f \u092e\u0947\u0902 \u092c\u0928\u093e \u0930\u0939\u093e.