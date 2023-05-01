विज्ञापन
पलक तिवारी ने ब्लैक मरमेड गाउन पहनकर बिखेरे जलवे, जानें कितनी है इस गाउन की कीमत?

पलक तिवारी अक्सर अपने लुक्स के कारण चर्चा में बनी रहती हैं. इस बार भी पलक तिवारी एक इवेंट में ब्लैक वेलवेट मरमेड गाउन पहने नज़र आईं और उनका स्टाइलिश लुक चर्चा का विषय में बना रहा.

  • पलक तिवारी हाल ही में एक इवेंट में ब्लैक वेलवेट मरमेड गाउन पहने नज़र आईं. instagram/palaktiwarii
  • पलक ने अपने मरमेड लुक वाली कुछ तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर साझा की हैं. instagram/palaktiwarii
  • पलक इन तस्वीरों में काले रंग का मरमेड गाउन पहने नज़र आ रही हैं. instagram/palaktiwarii
  • यह गाउन स्ट्रैपलेस और बॉडी-फिटेड है और गाउन में कर्व कट नेकलाइन और सेक्विन-सिल्वर स्टोन का काम है. instagram/palaktiwarii
  • ड्रेस में हुए स्टोन वर्क को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होनें डायमंड स्टडेड नेकलेस पहना है. instagram/palaktiwarii
  • इस गाउन की कीमत लगभग 2.45 लाख बताई जा रही है. instagram/palaktiwarii
  • पलक का ये लुक उनके फैंस को खूब पसंद आ रहा है. instagram/palaktiwarii
