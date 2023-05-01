विज्ञापन
क्‍या करें कि बच्‍चा रोज पढ़े

आज हम ऐसे मां-बाप को कुछ ट्रिक बताने जा रहे हैं, जिन्हें अपनाने से बच्चे बिना डांट सुने पढ़ाई करने बैठ जाएंगे.

  • आज हम ऐसे मां-बाप को कुछ ट्रिक बताने जा रहे हैं, जिन्हें अपनाने से बच्चे बिना डांट सुने पढ़ाई करने बैठ जाएंगे.
  • बच्चों को कहानियों का बहुत शौक होता है. उन्हें किताब से कहानी पढ़कर सुनाएं. उन्हें प्रेरित करें कि वह कोई कहानी पढ़े.
  • बच्चों को पहेली या खेल के जरिए पढ़ने की आदत डालें.
  • घर पर लाइब्रेरी बनाएं जिसमें बच्चों के हिसाब की बहुत सारी किताबें और पढ़ाई से संबंधित सामान हो.
  • बच्चे को पढ़ने के बाद गिफ्ट या शाबाशी दें ताकि वह पढ़ने के लिए मोटिवेट हो सके.
