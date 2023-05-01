विज्ञापन
कपड़ों में जंग लग गया है तो ये 5 देसी नुस्खे दाग को हटाने में आएंगे काम

अगर आपके कपड़ों में जंग का दाग लग गया है तो ये आसान उपाय अपनाकर आप इन ज़िद्दी दागों से छुटकारा पा सकते हैं.

  • नींबू का रस और नमक मिलाकर दाग पर लगाएं, फिर धूप में 30 मिनट रखें और ठंडे पानी से धो लें.
  • सिरका और बेकिंग सोडा का मिश्रण भी जंग के दाग को धीरे-धीरे गायब कर देता है.
  • टमाटर का रस दाग पर रगड़ें, कुछ देर छोड़ें और फिर सामान्य तरीके से धो ले, असर दिखेगा.
  • हाइड्रोजन पेरॉक्साइड कुछ बूंदें दाग पर डालें, लेकिन केवल सफेद कपड़ों पर ही प्रयोग करें.
  • धोने के बाद कपड़े को धूप में सुखाना न भूलें. इससे दाग हल्का और कपड़ा चमकदार बनेगा.
