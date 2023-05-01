कपड़ों में जंग लग गया है तो ये 5 देसी नुस्खे दाग को हटाने में आएंगे काम

\u0905\u0917\u0930 \u0906\u092a\u0915\u0947 \u0915\u092a\u095c\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u091c\u0902\u0917 \u0915\u093e \u0926\u093e\u0917 \u0932\u0917 \u0917\u092f\u093e \u0939\u0948 \u0924\u094b \u092f\u0947 \u0906\u0938\u093e\u0928 \u0909\u092a\u093e\u092f \u0905\u092a\u0928\u093e\u0915\u0930 \u0906\u092a \u0907\u0928 \u095b\u093f\u0926\u094d\u0926\u0940 \u0926\u093e\u0917\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u091b\u0941\u091f\u0915\u093e\u0930\u093e \u092a\u093e \u0938\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902.