कद्दू को ना समझें मामूली, खाने से होता है शरीर में ये बदलाव

कद्दू एक फायदेमंद सब्जी है. इसमें कैलोरी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, फाइबर, सोडियम व फोलेट जैसे पोषक तत्व भरपूर होते हैं.

  कद्दू एक फायदेमंद सब्जी है. इसमें कैलोरी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, फाइबर, सोडियम व फोलेट जैसे पोषक तत्व भरपूर होते हैं.
  कद्दू वजन कम करने में सहायक होता है. इसमें एंटी-ओवेसिटी गुण पाया जाता है.
  कद्दू में विटामिन-ए, विटामिन-सी, विटामिन-ई और फाइबर, राइबोफ्लेविन, पोटैशियम जैसे गुण पाए जाते हैं. इसके सेवन से इम्यूनिटी मजबूत होती है.
  कद्दू में कैल्शियम की मात्रा अधिक पायी जाती है. इसके सेवन से हड्डियों को मजबूत बनाया जा सकता है.
  कद्दू में बीटा-कैरोटीन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो आंखों को हेल्दी रखने में मदद करते हैं.
