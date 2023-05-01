विज्ञापन
धनतेरस पर ऑफिस कर्मचारियों को दे सकते हैं ये तोहफे, यहां जानिए बेस्ट गिफ्ट ऑपशन्स

धनतेरस के साथ दिवाली के पावन त्योहार की शुरुआत हो जाएगी. इस साल धनतेरस का पर्व 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा. इस दिन कंपनियां और कई लोग अपने ऑफिस के कर्मचारियों को अच्छे-अच्छे गिफ्ट्स देकर उनका आभार व्यक्त करते हैं. इस खास मौके पर अगर आप भी अपने ऑफिस में कर्मचारियों या फिर टीम मेंबर्स को गिफ्ट करने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है. आज हम आपको ऐसे 5 गिफ्ट ऑप्शन्स बताने जा रहे हैं, जो आपके कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान ला देंगे और त्योहार के उत्साह को दोगुना भी कर देंगे.

  • धनतेरस के पावन अवसर पर आप अपने ऑफिस के कर्मचारियों को चांदी के सिक्के दे सकते हैं. इसके अलावा पीतल की थाली और दीपक देकर भी आप आभार व्यक्त कर सकते हैं.
  • ड्राईफ्रूट्स लोगों के पसंदीदा गिफ्ट ऑप्शन्स में से एक हैं. आप पर्सनालाइज्ड ड्राई फ्रूट बॉक्स भी बनवा सकते हैं. इसके अलावा आप मिठाई जैसे लड्डू, काजू कतली या फिर चॉकलेट्स का गिफ्ट पैक भी दे सकते हैं.
  • धनतेरस के मौके पर आप अपनी टीम मेंबर्स को सुगंधित मोमबत्तियां भी दे सकते हैं. ये एक क्लासी गिफ्ट ऑप्शन में से एक हैं. ये कैंडल घर की सुंदरता में चार-चांद लगा देती हैं.
  • इस साल आप धनतेरस पर डिजाइनर मिरर, वॉल प्लेट्स, मेटल वॉल आर्ट जैसे वॉल डेकोरेटिव आइटम्स भी अपने टीम मेंबर्स को दे सकते हैं. ये घर को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देते हैं.
  • धनतेरस पर आप ऑफिस में गिफ्ट में लक्ष्मी-गणेश जी की मूर्ति भी दे सकते हैं. ये बहुत शुभ माना जाता है.
