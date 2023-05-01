विज्ञापन
बॉलीवुड हसीनाओं को मात देतीं अक्षरा सिंह, लेटेस्‍ट फोटोज

भोजपुरी एक्‍ट्रेस अक्षरा सिंह बहुत खूबसूरत हैं. उनकी लेटेस्‍ट तस्‍वीरें देखकर फैंस उन्‍हें बॉलीवुड हसीनाओं से भी सुंदर बता रहे हैं.

  • भोजपुरी एक्‍ट्रेस अक्षरा सिंह बहुत खूबसूरत हैं. उनकी लेटेस्‍ट तस्‍वीरें देखकर फैंस उन्‍हें बॉलीवुड हसीनाओं से भी सुंदर बता रहे हैं. singhakshara/Instagram
  • अक्षरा सिंह फैंस के लिए सोशल मीडिया पर फोटोज शेयर करती रहती हैं. singhakshara/Instagram
  • ये तस्‍वीरें भी उन्‍होंने अपने इंस्‍टाग्राम अकांउट पर शेयर की हैं. singhakshara/Instagram
  • फैंस को ये फोटोज काफी पसंद आ रही हैं. singhakshara/Instagram
  • तस्‍वीरें शेयर करते हुए उन्‍होंने लिखा, lden light, gentle mood, no rush… just vibes ✨singhakshara/Instagram
  • भोजपुरी इंडस्‍ट्री में अक्षरा सिंह का नाम पवन सिंह के साथ जोड़ा जाता रहा है. singhakshara/Instagram
  • हालांकि पवन सिंह ने ज्‍योति सिंह के साथ शादी कर ली थी. जिसके बाद अक्षरा काफी नाराज हुई थीं. singhakshara/Instagram
  • फिलहाल अक्षरा सिंह कई भोजपुरी फिल्‍मों में बतौर नायिका काम कर रही हैं. singhakshara/Instagram
