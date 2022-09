इगा स्वातेक ने जीता US ओपन विमेंस का खिताब, ट्यूनीशिया की ओंस जेबुर को मिली हार

इगा स्वातेक ने जीता US ओपन विमेंस का खिताब

US Open Women's Singles Final: पोलैंड की युवा टेनिस स्टार वर्ल्ड नंबर वन इगा शियांटेक (Iga Swiatek) ने जीता US Open विमेंस (US Open Women's Singles Title) का ख़िताब जीत लिया है. फाइनल में इगा ने Tunisia की Ons Jabeur को 6-2, 7-6 से हराया. बता दें कि इगा शियांटेक का ये तीसरा ग्रैंड स्लैम ख़िताब है. पिछले साल ब्रिटेन की एमा राडुकानू ने US Open विमेंस का खिताब जीतने में सफलता हासिल की थी. वहीं, बता दें कि सेमीफाइनल में वर्ल्ड नंबर-1 स्वातेक ने बेलारूस की आर्यना सबालेंका को हराने में सफलता पाई थी. बेलारूस की आर्यना सबालेंका को हराने के लिए स्वातेक को सेमीफाइनल में 2 घंटे से ज्यादा पसीना बहाना पड़ा था.