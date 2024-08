PR Sreejesh: "चक दे इंडिया...", ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद मना जश्न , जमकर नाचे श्रीजेश, Video

PR Sreejesh's Dance video viral: स्पेन को 2-1 से हराकर भारतीय हॉकी टीम (Indian Hockey Team bronze Medal) ने इतिहास रच दिया. लगातार दूसरी बार भारतीय हॉकी टीम मेडल जीतने में सफल रही. 2020 के टोक्यो में भारतीय टीम ब्रॉन्ज मेडल जीतने में सफल रही थी. बता दें यह ओलंपिक भारतीय टीम के 'मजबूत दीवार' श्रीजेश का आखिरी मैच था. इस पूरे टूर्नामेंट में श्रीजेश ने कमाल का खेल दिखाकर भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाने में अहम भूमिका निभाई. ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद भारतीय टीम के खिलाड़ी जश्न में डूब गए. हॉकी टीम के ड्रेसिंग रूम में सभी खिलाड़ी जमकर नाचते दिखे, चक दे इंडिया के गाने पर श्रीजेश ने जोश के साथ डांस किया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

श्रीजेश के साथ बाकी खिलाड़ियों ने भी जमकर डांस किया. सभी खिलाड़ियों के चेहरे पर इमोशनल के भाव तो थे कि लेकिन जीत की खुशी ज्यादा थी. खासकर श्रीजेश को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता था. अपने 18 साल लंबे करियर में श्रीजेश को ऐसी विदाई दी गई कभी उन्होंने सोचा भी न हो. बता दें कि इस ऐतिहासिक मैच में श्रीजेश ने छह में से पांच गोल बचाकर भारत को लगातार दूसरी बार ब्रॉन्ज मेडल जीतने का मौका दे दिया.

