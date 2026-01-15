विश्वनाथन आनंद ने KIIT में शतरंज महाकुंभ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया

Viswanathan Anand Inaugurates Chess Mahakumbh: शतरंज महाकुंभ के बैनर तले सामाजिक और शैक्षिक शतरंज पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन आज KIIT यूनिवर्सिटी में हुआ, जो भारत में अपनी तरह के पहले मेगा शतरंज सम्मेलन की शुरुआत का संकेत है. अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ (FIDE) और अखिल भारतीय शतरंज महासंघ (AICF) के सहयोग से 14 से 16 जनवरी तक आयोजित इस सम्मेलन ने शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन के एक उपकरण के रूप में शतरंज की भूमिका पर वैश्विक ध्यान आकर्षित किया.

उद्घाटन के दिन KIIT में प्रमुख शतरंज इंफ्रास्ट्रक्चर और पहलों का भी शुभारंभ हुआ, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शतरंज हॉल और विश्वनाथन आनंद शतरंज अकादमी शामिल हैं, जो जमीनी स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शतरंज को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय की लंबे समय से चली आ रही प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है.

उद्घाटन के मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, विश्वनाथन आनंद ने अपने संबोधन में कहा कि उन्हें भुवनेश्वर लौटकर खुशी हुई और उन्होंने खेलों को संस्थागत समर्थन के लिए राष्ट्रीय मंचों पर KIIT की लगातार पहचान की प्रशंसा की. उन्होंने KIIT की सामाजिक पहलों को सराहनीय बताया और इस क्षेत्र में संस्थान द्वारा किए गए परिवर्तनकारी प्रभाव के बारे में बात की.

आनंद ने इस बात पर जोर दिया कि शतरंज एक शक्तिशाली शैक्षिक उपकरण है, यह देखते हुए कि जो छात्र नियमित रूप से शतरंज खेलते हैं, वे अक्सर शैक्षणिक रूप से बेहतर प्रदर्शन करते हैं. उन्होंने शतरंज को सामाजिक विकास से जोड़ने वाली नई पहलों के बारे में भी बात की, जिसमें जेलों में इसका उपयोग शामिल है, और कहा कि वह इस कार्यक्रम को और विस्तार करते हुए देखने के लिए उत्सुक हैं.

FIDE अध्यक्ष अर्काडी ड्वोरकोविच ने शतरंज को बढ़ावा देने के प्रति डॉ. सामंत के जुनून और अटूट प्रतिबद्धता के लिए उन्हें धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि यह खेल महत्वपूर्ण जीवन कौशल और संज्ञानात्मक क्षमताओं को विकसित करने में मदद करता है जिन्हें अन्य माध्यमों से हासिल करना मुश्किल है, जिससे यह ज्ञान निर्माण और व्यक्तिगत विकास के लिए एक मजबूत साधन बन जाता है.

KIIT और KISS के संस्थापक डॉ. अच्युत सामंत ने इस अवसर को ऐतिहासिक बताया, और कहा कि शतरंज और विश्वनाथन आनंद एक-दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते. उन्होंने इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि ओडिशा में पहली बार इतना प्रतिष्ठित ग्लोबल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जा रहा है और बताया कि 40 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधियों के साथ 5,000 से ज़्यादा छात्र और खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं.

FIDE में 201 सदस्य देश थे, जो शतरंज की सही मायने में ग्लोबल पहुँच को दिखाता है. डॉ. सामंत ने दोहराया कि शतरंज शायद एकमात्र ऐसा खेल है जहां कोई सामाजिक या आर्थिक बाधाएं नहीं हैं, यह भावना इस कार्यक्रम में KISS के छात्रों और विभिन्न पृष्ठभूमि के खिलाड़ियों की व्यापक भागीदारी में भी दिखी.

शतरंज महाकुंभ कॉन्फ्रेंस में 40 से ज़्यादा देशों की जानी-मानी शतरंज हस्तियों के साथ-साथ 80 प्रमुख भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया, और इसमें लगभग 5,200 प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद थी, जिसमें भारत के 5,000 से ज़्यादा खिलाड़ी शामिल थे, जिससे यह देश में अब तक आयोजित होने वाले सबसे बड़े शतरंज-केंद्रित शैक्षणिक और सामाजिक समारोहों में से एक बन गया.

यह भी पढ़ें: T20 World Cup: पकड़ा गया पाकिस्तान में जन्में क्रिकेटर का झूठ! वीजा में देरी हुई, भारत ने मना नहीं किया है- रिपोर्ट

यह भी पढ़ें: अलार्म की घंटी: इंडिया ओपन बैडमिंटन में पहले ‘सर्दी, कबूतर, प्रदूषण' और अब ‘बंदर' को लेकर कोहराम