Vinesh Phogat: गीता फोगाट से लेकर 6 बार के चैंपियन रेसलर तक...इन खिलाड़ियों ने उठाई विनेश को सिल्वर देने की मांग

पेरिस ओलंपिक के 50 किग्रा भारवर्ग फ्रीस्टाइल कैटेगरी से विनेश फोगाट के डिसक्वालिफिकेशन के बाद उनकी चचेरी बहन गीता और बबीता फोगाट की प्रतिक्रिया सामने आई है. गीता फोगाट ने विनेश को सिल्वर मेडल देने की मांग की है. विनेश ने मंगलवार को अपने तीन बाउट जीतकर फाइनल में प्रवेश किया था. लेकिन, फाइनल मुकाबले से कुछ घंटे पहले, 50 किलोग्राम की अधिकतम सीमा से अधिक वजन होने के कारण विनेश को अयोग्य घोषित कर दिया गया था. विनेश की चचेरी बहन गीता फोगाट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर विनेश को सिल्वर मेडल देने की मांग की. अमेरिकी रेसलर जॉर्डन बरोज भी विनेश के समर्थन में सामने आए हैं. उन्होंने विनेश को सिल्वर मेडल देने के साथ यूडब्यूडब्लू के नियमों में बदलाव की भी मांग की.

6 बार के चैंपियन और ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता अमेरिकी रेसलर जॉर्डन बरोज ने विनेश के समर्थन में कहा कि उन्हें सिल्वर मेडल देना चाहिए. जॉर्डन बरोज ने एक्स पर लिखा,"UWW के लिए प्रस्तावित तत्काल नियमों में बदलाव, दूसरे दिन वजन में 1 किलो छूट, वजन सुबह 8:30 के बजाए 10:30 बजे होना चाहिए." इसके साथ ही उन्होंने आगे लिखा,"सेमीफाइनल में जीत के बाद, दोनों फाइनलिस्ट के पदक सुरक्षित हो, भले ही दूसरे दिन वजन कम हो जाए. स्वर्ण केवल वही पहलवान जीते, जो दूसरे दिन वेट के अंदर हो."

Proposed Immediate Rule Changes for UWW:



1.) 1kg second Day Weight Allowance.



2.) Weigh-ins pushed from 8:30am to 10:30am.



3.) Forfeit will occur in future finals if opposing finalist misses weight.



4.) After a semifinal victory, both finalists' medals are secured even if…