"भारत बेहद खुश है...", प्रधानमंत्री मोदी ने मनु भाकर और सरबजोत सिंह को कांस्य पदक जीतने पर दी बधाई

PM Narendra Modi react on Manu Bhaker: पेरिस ओलंपिक 2024 के चौथे दिन भारत के खाते में एक और मेडल आ गया है. व्यक्तिगत स्पर्धा में पहले ही ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी मनु भाकर ने अपने जोड़ीदार सरबजोत सिंह के साथ 10 मीटर मिक्सड एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है. इसी के साथ मनु एक ओलंपिक में दो मेडल जीतने वाली स्वतंत्र भारत की पहली भारतीय बन गई हैं. मनु और सरबजोत की भारतीय जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट के ब्रॉन्ज मेडल मैच में कोरिया को लवार को 16-10 से हराया. मनु भाकर और सरबजोत सिंह के मेडल जीतने पर प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर बधाई दी है. प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट में लिखा है कि भारत आज बेहद खुश है.

प्रधानमंत्री ने लिखा, "हमारे निशानेबाज हमें लगातार गौरवान्वित कर रहे हैं..और सरबजोत सिंह को ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में कांस्य पदक जीतने पर बधाई. दोनों ने शानदार कौशल और टीम वर्क दिखाया है. भारत बेहद खुश है.. मनु के लिए, यह उनका लगातार दूसरा ओलंपिक पदक है, जो उनकी निरंतर उत्कृष्टता और समर्पण को दर्शाता है."

