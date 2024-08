Paris Olympics 2024: "मेरे करियर की सबसे कठिन..." पीवी सिंधु ने तीसरे ओलंपिक पदक का सपना टूटने के बाद शेयर किया इमोशनल पोस्ट

भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधू ने शुक्रवार को कहा कि वह ओलंपिक खेलों से प्री क्वार्टर फाइनल में बाहर होने के बाद संक्षिप्त ब्रेक लेंगी क्योंकि वह अपने करियर की 'सबसे कड़ी हार में से एक' से उबर रही हैं लेकिन उन्होंने अपने आगे के सफर का 'सावधानीपूर्वक' मूल्यांकन करने के बाद खेल जारी रखने का वादा किया. रियो ओलंपिक 2016 में रजत और तोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीतने वाली सिंधू चीन की दुनिया की नौवें नंबर की खिलाड़ी ही बिंग जियाओ से सीधे गेम में हारने के बाद पेरिस ओलंपिक से बाहर हो गईं.

सिंधू ने 'एक्स' पर पोस्ट किया,"अपने भविष्य के बारे में मैं स्पष्ट होना चाहती हूं. मैं खेलना जारी रखूंगी, हालांकि थोड़े समय के ब्रेक के बाद. मेरे शरीर और उससे भी महत्वपूर्ण बात, मेरे दिमाग को इसकी जरूरत है. हालांकि मैं आगे की यात्रा का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने की योजना बना रही हूं और जिस खेल से मैं बहुत प्यार करती हूं, उसे खेलने में ज्यादा आनंद ढूंढूंगी." उन्होंने लिखा,"यह हार मेरे करियर की सबसे कठिन हार में से एक है. इसे स्वीकार करने में समय लगेगा लेकिन जैसे-जैसे जीवन आगे बढ़ेगा, मुझे पता है कि मैं इसे स्वीकार कर लूंगी."

