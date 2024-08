Paris Olympics 2024: 'पुरुष' से महिला का मुकाबला, ओलंपिक के विवादास्पद मैच पर एलन मस्क से लेकर इटली की प्रधानमंत्री ने दिया रिएक्शन

पेरिस ओलंपिक में 46 सेकेंड का एक मुकाबले को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है. अल्जीरिया की इमाने खलीफ के खिलाफ महिला बॉक्सिंग में 66 किलोभार वर्ग में इतालवी मुक्केबाज एंजेला कैरिनी ने 46 सेकेंड बाद ही मैच छोड़ने का फैसला लिया. एंजेला कैरिनी ने इस मैच को बीच में ही छोड़ने का फैसला लिया था, जिसके चलते वो मैच हार गईं. हालांकि, इस मैच को लेकर सोशल मीडिया पर भारी हंगामा हो रहा है, कई लोगों ने इमाने का जिक्र करते हुए अधिकारियों पर आरोप लगाया कि उन्होंने एक 'पुरुष' को महिलाओं के मैच में प्रतिस्पर्धा करने की अनुतमी दी.

इस मामले पर टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क ने गुरुवार को पेरिस ओलंपिक 2024 में अल्जीरियाई खिलाड़ी इमाने खलीफ से हार के बाद इतालवी मुक्केबाज एंजेला कैरिनी का समर्थन किया है. मुकाबला केवल 46 सेकंड तक चला क्योंकि चेहरे पर कई बार वार करने के बाद कैरिनी प्रतियोगिता से हट गईं. हार के बाद इटालियन बॉक्सर रिंग के बीच में घुटनों के बल बैठकर रोनें लगीं. उन्होंने खलीफ से हाथ नहीं मिलाया, जिन्होंने मैच के बाद वर्ग के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई.

मस्क ने अमेरिकी तैराक रिले गेन्स की एक एक्स पोस्ट को रीट्वीट किया, जिसमें लिखा था,"महिलाओं के खेल में पुरुषों का कोई स्थान नहीं है." मस्क ने इसे रिट्वी करते हुए लिखा,"बिल्कुल."

इटली की प्रधान मंत्री जॉर्जियाई मेलोनी ने भी एंजेला कैरिनी की हार पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि यह "बराबर का मुकाबला नहीं था". जॉर्जियाई मेलोनी ने कहा, "टेस्टोस्टेरोन के इन स्तरों के साथ यह एक समान प्रतियोगिता नहीं है. मर्दाना विशेषताओं वाले एथलीटों को महिला प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए." जॉर्जिया मेलोनी ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा,"मुझे पता है कि तुम हार नहीं मानोगी, एंजेला, और मुझे पता है कि आखिरकार निष्पक्ष प्रतियोगिता में एक दिन तुम प्रयास और पसीने से वह हासिल करोगी जिसकी तुम हकदार हो."

वहीं इतालवी मुक्केबाज कैरिनी ने मुकाबले के बाद कहा था,"मेरी नाक में बहुत दर्द हो रहा है और मैंने कहा, 'रुको'. आगे न बढ़ना ही बेहतर है. पहली चोट से ही मेरी नाक से (खून) टपकना शुरू हो गया." खलीफ को कथित तौर पर लिंग पात्रता परीक्षण में विफल होने के बाद 2023 महिला विश्व चैंपियनशिप से अयोग्य घोषित किए जाने के बावजूद ओलंपिक में भाग लेने की मंजूरी दे दी गई थी.

खलीफ़ को प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देने के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) के फैसले की क्लेरेसा शील्ड्स और एबनी ब्रिजेस सहित पूर्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनों ने आलोचना की है.

पिछले साल विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के लिए लिंग पात्रता परीक्षण में असफल होने के बावजूद आईओसी ने दो मुक्केबाजों को 2024 पेरिस ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी थी. 2023 में, अल्जीरियाई मुक्केबाज को महिला विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक मैच से कुछ घंटे बाद अयोग्यता घोषित किया गया था. खलीफ को कथित तौर पर उसके सिस्टम में टेस्टोस्टेरोन के उच्च स्तर के लिए अयोग्य घोषित किया गया था.

जनी मानी लेखिका जेके राउलिंग ने एक्स पर पोस्ट किया,"क्या कोई चित्र हमारे नए पुरुष अधिकार आंदोलन को बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर सकता है? एक ऐसे पुरुष की मुस्कुराहट जो जानता है कि उसे एक मीसोग्यनिस्ट खेल प्रतिष्ठान द्वारा संरक्षित किया गया है, जो उस महिला के संकट का आनंद ले रहा है जिसके सिर में उसने मुक्का मारा था, और जिसके जीवन की महत्वाकांक्षा उसने अभी-अभी चकनाचूर कर दी है.

वहीं भारतीय यूजर्स भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं. जितेंद्र प्रताप सिंह नामक यूजर ने लिखा,"ओलंपिक के इतिहास में ही नहीं बल्कि मानव इतिहास में भी आज का दिन एक काले अध्याय के रूप में लिखा जाएगा. इमाने खलीफ नाम का आदमी जो वोकीज्म के पागलपन के चलते खुद को महिला सोचता है ने ओलंपिक्स में महिला वर्ग में हिस्सा लिया , और एंजेला कैरिनी जो वास्तव में महिला है उसे बॉक्सिंग मैच."

