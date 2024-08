Paris Olympics 2024: "अब यह भारतीय टीम...", कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने जीत में बना दिया यह बड़ा सुपर रिकॉर्ड

India hockey wins bronze: भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह (Harmanpreet Singh) ने पेरिस ओलंपिक (Paris Olympics 2024) में कांस्य पदक जीतने के बाद कहा कि सपना स्वर्ण का था, लेकिन लगातार दूसरे ओलंपिक में कांस्य जीतकर इस टीम ने साबित कर दिया है कि यह दुनिया में किसी भी टीम को हरा सकती है. पेरिस ओलंपिक में दस गोल करने वाले हरमनप्रीत ने कहा,‘सबसे अहम बात है कि हमने लगातार दो ओलंपिक पदक जीते जो साबित करते हैं कि भारतीय हॉकी का ग्राफ ऊपर जा रहा है. हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं. यह देश के लिये और हमारे लिये बड़ी बात है.'

𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚𝐧 𝐦𝐞𝐧'𝐬 𝐡𝐨𝐜𝐤𝐞𝐲 𝐭𝐞𝐚𝐦!



Harmanpreet Singh and co. help 🇮🇳 claim their th medal in hockey at the Olympics! #Paris2024 pic.twitter.com/t7rMnEFQCa