Paris Olympics 2024: पीएम मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ तक...स्वप्निल कुसाले के पदक जीतने पर आए ये रिएक्शन

पेरिस ओलंपिक के छठे दिन गुरुवार को भारत की झोली में एक और मेडल आया. स्वप्निल कुसाले ने इतिहास रचते हुए शूटिंग की पुरुष स्पर्धा 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में ब्रॉन्ज मेडल जीता. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम नेताओं ने स्वप्निल कुसाले को ओलंपिक में पदक जीतने पर बधाई दी.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लिखा,"पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर स्वप्निल कुसाले को हार्दिक बधाई. वह पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन श्रेणी में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं. यह पहली बार है कि भारत ने एक ही ओलंपिक खेलों में शूटिंग स्पर्धाओं में तीन पदक जीते हैं. पूरे शूटिंग दल ने भारत को गौरवान्वित किया है. मैं आगामी प्रतियोगिताओं के लिए हमारे सभी खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं देती हूं. मैं कामना करता हूं कि स्वप्निल कुसाले भविष्य में और भी पदक जीतें."

Heartiest congratulations to Swapnil Kusale for winning bronze medal at Paris Olympics! He has become the first Indian to win a medal in Men's 50m rifle 3 positions category. It is for the first time that India has won three medals in shooting events in the same Olympic Games.…