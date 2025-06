Neeraj Chopra: नीरज चोपड़ा फिर बने चैंपियन, ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक में मारी बाजी

Neeraj Chopra Won The Gold Medal In Ostrava Golden Spik: मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन और डबल ओलिंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा की कामयाबी का सिलसिला उनकी कमाल की कंसिस्टेन्सी के साथ बरकरार है. 27 साल के खांड्रा, पानीपत के नीरज चोपड़ा ने ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 में तीसरे राउंड में 85.29 मीटर के जैवलिन थ्रो के साथ पहला स्थान हासिल किया.

ओस्ट्रावा में दक्षिण अफ्रीका के डाउ स्मिट 84.12 मीटर के साथ दूसरे और ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स 83.63 मीटर के साथ तीसरे स्थान पर रहे. इस सीजन हरियाणा के इस चैंपियन एथलीट की ये तीसरी जीत है. इसी सीजन उन्होंने 90 मीटर की सीमा रेखा भी पार की है.

THERE IT IS! 🔥



Neeraj Chopra answers back with a brilliant 85.29m throw to get the lead. 💪



He moves to the first spot. 🔝✅



🎥VC: Ostrava Golden Spike#Ostrava #CraftingVictories 🇮🇳 pic.twitter.com/TBoE9J37sf