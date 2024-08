Neeraj Chopra Paris Olympics 2024: मिशन गोल्ड के लिए नीरज चोपड़ा करेंगे अभियान का आगाज, ऐसा कारनामा कर दुनिया भर में लहरा देंगे भारत का परचम

Neeraj Chopra Match Today at Paris Olympics 2024: भारत के लिए गोल्ड की उम्मीद नीरज चोपड़ा पर टिकी है जो अपने अभियान की आज शुरुआत करेंगे. नीरज ग्रप बी के क्वालिफिकेशन राउंड में दोपहर 3:20 बजे भाग लेंगे. भाला फेंक में अपने खिताब का बचाव करके भारतीय खेलों के इतिहास में नया अध्याय जोड़ने की कोशिश करेंगे. चोपड़ा मामूली चोटों के कारण ओलंपिक से पहले अधिक प्रतियोगिताओं में भाग नहीं ले पाए थे लेकिन इसके बावजूद उन्हें लगातार दूसरे ओलंपिक स्वर्ण पदक के लिए प्रबल दावेदार माना जा रहा है. चोपड़ा अगर आठ अगस्त (Neeraj Chopra Match on 8 August) को स्वर्ण पदक जीतने में सफल रहते हैं तो वह भाला फेंक में अपने खिताब का बचाव करने वाले दुनिया के पांचवें खिलाड़ी और लगातार दो व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगे. इससे पहले एरिक लेमिंग (स्वीडन; 1908 और 1912), जॉनी मायरा (फिनलैंड; 1920 और 1924), जान ज़ेलेज़नी (चेक गणराज्य; 1992, 1996 और 2000) और एंड्रियास थोरकिल्डसन (नॉर्वे; 2004 और 2008) ही ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक की भाला फेंक स्पर्धा में अपने खिताब का बचाव किया.

नीरज चोपड़ा क्यों हैं स्वर्ण पदक के प्रबल दावेदार

चोपड़ा ने इस साल केवल तीन प्रतियोगिताओं में भाग लिया लेकिन 26 वर्षीय नीरज इसलिए स्वर्ण पदक का प्रबल दावेदार है क्योंकि विश्व स्तर पर उनका कोई भी अन्य प्रतिद्वंदी इस सत्र में असाधारण प्रदर्शन नहीं कर पाया है. नीरज चोपड़ा ने मई में दोहा डायमंड लीग में हिस्सा लिया था जिसमें उन्होंने 88.36 मीटर के थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया था जो इस सत्र में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी है. उन्होंने इसके बाद एहतियात के तौर पर ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक से नाम वापस ले लिया, क्योंकि वह अपनी जांघ की मांसपेशियों में दर्द महसूस कर रहे थे.

चोपड़ा का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

चोपड़ा का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 89.94 मीटर है, उन्होनें 18 जून को फिनलैंड में पावो नूरमी खेलों में 85.97 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीतकर मजबूत वापसी की. उन्होंने पेरिस डायमंड लीग से बाहर होने का विकल्प चुना. उनके कोच ने बाद में चोपड़ा की फिटनेस को लेकर चिंताओं को खारिज कर दिया. पिछले ओलंपिक खेलों के बाद चोपड़ा ने जिन 15 प्रतियोगिताओं में भाग लिया उनमें से केवल दो बार उन्होंने 85 मीटर से कम भाला फेंका.

नीरज चोपड़ा के मुख्य प्रतिद्वंद्वी

दोहा डायमंड लीग में चोपड़ा को हराने वाले और तोक्यो ओलंपिक के रजत पदक विजेता चेक गणराज्य के जैकब वाडलेज्च, जर्मनी के जूलियन वेबर और पूर्व विश्व चैंपियन एंडरसन पीटर्स एक बार फिर भारतीय सुपरस्टार के मुख्य प्रतिद्वंद्वी होंगे. पुरुष भाला फेंक में एक अन्य भारतीय किशोर जेना भी अपनी चुनौती पेश करेंगे. उन्होंने पिछले साल एशियाई खेलों में 87.54 मीटर थ्रो के साथ ओलंपिक कोटा हासिल किया था लेकिन उसके बाद उन्हें 80 मीटर का आंकड़ा पार करने के लिए संघर्ष करना पड़ा. पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा का क्वालीफिकेशन राउंड छह अगस्त को होगा.

पेरिस 2024 ओलंपिक: भारतीय एथलेटिक्स पुरुष टीम

अविनाश साबले (3000 मीटर स्टीपलचेज़) नीरज चोपड़ा (भाला फेंक) किशोर जेना (भाला फेंक) तजिंदरपाल सिंह तूर (शॉट पुट) प्रवीण चित्रावेल (ट्रिपल जंप) अब्दुल्ला अबूबकर (ट्रिपल जंप) सर्वेश कुशारे (ऊंची कूद) अक्षदीप सिंह (20 किमी रेस वॉक) विकास सिंह (20 किमी रेस वॉक) परमजीत सिंह बिष्ट (20 किमी रेस वॉक) मुहम्मद अनस (4x400 मीटर रिले) मुहम्मद अजमल (4x400 मीटर रिले) अमोज जैकब (4x400 मीटर रिले) संतोष कुमार तमिलारासन (4x400 मीटर रिले) राजेश रमेश (4x400 मीटर रिले) मिजो चाको कुरियन (4x400 मीटर रिले) सूरज पंवार (रेस वॉक मिक्स्ड मैराथन) जेसविन एल्ड्रिन (लंबी कूद)

पेरिस 2024 ओलंपिक: भारतीय एथलेटिक्स महिला टीम

किरण पहल (400 मीटर) पारुल चौधरी (3000 मीटर स्टीपलचेज़ और 5,000 मीटर) ज्योति याराजी (100 मीटर बाधा दौड़) अन्नू रानी (भाला फेंक) ज्योतिका श्री दांडी (4x400 मीटर रिले) सुभा वेंकटेशन (4x400 मीटर रिले) विथ्या रामराज (4x400 मीटर रिले) एमआर पूवम्मा (4x400 मीटर) रिले) प्राची (4x400 मीटर रिले) प्रियंका गोस्वामी (20 किमी रेस वॉक और रेस वॉक मिश्रित मैराथन) अंकिता ध्यानी (5000 मीटर)

भारतीय एथलीटों के लिए पेरिस 2024 ओलंपिक कार्यक्रम

तारीख इवेंट स्टेज समय

6 अगस्त, मंगलवार महिलाओं की 5000 मीटर फ़ाइनल (पदक राउंड) 12:40 AM

6 अगस्त, मंगलवार पुरुषों की भाला फेंक योग्यता (ग्रुप ए) 1:50 PM

6 अगस्त, मंगलवार महिलाओं की 400 मीटर रिपेचेज राउंड 2:50 PM

6 अगस्त, मंगलवार पुरुषों की भाला फेंक योग्यता (ग्रुप बी) 3:20 PM

6 अगस्त, मंगलवार पुरुषों की लंबी कूद फ़ाइनल (पदक राउंड) 11:50 PM

7 अगस्त, बुधवार महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपलचेज़ फ़ाइनल (पदक राउंड) 12:40 AM

7 अगस्त, बुधवार मैराथन रेस वॉक रिले मिक्स्ड फ़ाइनल (पदक राउंड) 11:00 AM

7 अगस्त, बुधवार पुरुषों की ऊंची कूद योग्यता 1:35 PM

7 अगस्त, बुधवार महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ राउंड 1 1:45 PM

7 अगस्त, बुधवार महिलाओं की भाला फेंक योग्यता (ग्रुप ए) 1:55 PM

7 अगस्त, बुधवार महिला भाला फेंक योग्यता (ग्रुप बी) 3:20 PM

7 अगस्त, बुधवार पुरुष ट्रिपल जंप योग्यता 10:45 PM

8 अगस्त, गुरुवार महिला 400 मीटर सेमी-फाइनल 12:15 AM

8 अगस्त, गुरुवार पुरुष 3000 मीटर स्टीपलचेज़ फ़ाइनल (पदक राउंड) 1:10 AM

8 अगस्त, गुरुवार महिला 100 मीटर बाधा दौड़ रिपेचेज राउंड 2:05 PM

8 अगस्त, गुरुवार पुरुष भाला फेंक फ़ाइनल (पदक राउंड) 11:55 PM

9 अगस्त, शुक्रवार महिला 4 x 400 मीटर रिले राउंड 1 2:10 PM

9 अगस्त, शुक्रवार पुरुष 4 x 400 मीटर रिले राउंड 1 2:35 PM

9 अगस्त, शुक्रवार महिला 100 मीटर बाधा दौड़ सेमी-फाइनल 3:35 PM

9 अगस्त, शुक्रवार महिलाओं की 400 मीटर फ़ाइनल (पदक राउंड) 11:40 PM

10 अगस्त, शनिवार पुरुषों की हाई जंप फ़ाइनल (पदक राउंड) 10:40 PM

10 अगस्त, शनिवार महिलाओं की भाला फेंक फ़ाइनल (पदक राउंड) 11:10 PM

10 अगस्त, शनिवार महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ फ़ाइनल (पदक राउंड) 11:15 PM

11 अगस्त, रविवार पुरुषों की 4 x 400 मीटर रिले फ़ाइनल (पदक राउंड) 12:42 AM

11 अगस्त, रविवार महिलाओं की 4 x 400 मीटर रिले फ़ाइनल (पदक राउंड) 12:52 AM