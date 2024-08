NDTV Exclusive: वजन था ज्यादा, रात भर क्या किया, कुश्ती में ब्रॉन्ज जीतने वाले अमन ने बताया

Aman Sehrawat Won Bronze Medal, Paris Olympics 2024: अमन ने पेरिस ओलिंपिक में भारत कुश्ती में पहला मेडल दिलाया है. ब्रॉन्ज मेडल मैच में अमन ने प्यूर्टो रिको के डरियन टोई क्रूज को 13-5 से हराकर मुकाबला जीतने में सफल रहे. भारत के लिए ब्रॉन्ज जीतने के बाद अमन ने NDTV से बात की. NDTV को दिए इंटरव्यू में अमन ने बताया कि यह उनके लाइफ का बेस्ट समय है. बता दें कि अमन को सेमीफाइनल में जापान के शीर्ष वरीय रेई हिगुची से एकतरफा मुकाबला में 10-0 से हार गए थे. जिसके बाद अमन को ब्रॉन्ज मेडल खेलने का मौका मिला. अमन ने शुरू से ही आक्रमक अंदाज में विरोधी पहलवान पर प्रहार करना शुरू किया और आखिर में 13-5 से जीतने में सफल रहे. साल 2008 से ओलंपिक में लगातार मेडल मिल रहा है. इस सिलसिले को अमन ने बरकरार रखा

Extremely humbled by the support and wishes that have been pouring in. This is something that I've always dreamt of. Proud to perform at the biggest stage for my country 🇮🇳 ❤️#AmanSehrawat pic.twitter.com/2XiAOgZ1lC