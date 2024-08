Manu Bhaker's "How It Started: "यह सब कैसे शुरू हुआ ..." मनु भाकर के पोस्ट ने मचाई धूम

Manu Bhaker Post viral: मनु भाकर ने निशानेबाजी में अपने सफर की एक खास तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है जो खूब वायरल (Manu Bhaker shares 'How it started Post) हो रही है. जो तस्वीर मनु ने शेयर की है उसमें उन्होंने दिखाया है कि स्कूली दिनों में उनकी शुरुआत कैसे हुई थी. मनु की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. अपनी जो तस्वीर मनु ने शेयर की है उसमें वो ओलंपिक मेडल के साथ भी नजर आ रही है. तस्वीर शेयर कर मनु ने लिखा, "'हाउ इट स्टार्टेड एंड हाउ इट्स गोइंग ऑन' . इस तस्वीर पर फैन्स लगातार कमेंट कर रहे हैं.

How it started vs how it's going, and Grateful for everything in between 💪🥉🇮🇳 pic.twitter.com/z8LzoyoZI2