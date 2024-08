Video: 'रिश्ता पक्का...', नीरज चोपड़ा से मिली मनु भाकर की माँ, फैंस के रिएक्शन ने मचाई खलबली

Manu Bhakar Mother with Neeraj Chopra: भारत के लिए पेरिस ओलंपिक 2024 कभी खुशी कभी गम जैसा रहा, भारत ने पेरिस में परचम लहराते हुए कुल 6 मेडल जीते जिसमे पहला मेडल निशानेबाजी में मनु भाकर ने दिलाया. भारत के खाते में कुल एक सिल्वर और पांच ब्रॉन्ज़ समेत कुल 6 मेडल खाते में आये. पेरिस ओलंपिक में आठ अगस्त को भारत की झोली में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल डाला था और लगातार दो ओलंपिक में पदक जीतकर इतिहास रच दिया था. पेरिस ओलंपिक के समापन के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसपे फैंस के लगातार रिएक्शन आ रहे हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हुए कुछ वीडियो में मनु भाकर की मां उनसे चोपड़ा के साथ फोटो खिंचवाने के लिए कहती नजर आ रही हैं. एक अन्य वीडियो में भाकर की मां नीरज का हाथ अपने सिर पर रखती नजर आ रही हैं, मानो वह उनसे कोई वादा मांग रही हों. जैसे-जैसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते गए, प्रशंसकों ने कुछ मजेदार रिएक्शन भी शेयर किया

नीरज और मनु को पेरिस ओलंपिक समापन समारोह में भी भारत के ध्वजवाहक होने थे, लेकिन बाद में योजना में बदलाव के कारण श्रीजेश को नीरज की जगह ले लिया गया. पेरिस ओलंपिक अभियान नीरज के लिए पूरी तरह से संतोषजनक नहीं रहा, क्योंकि वह टोक्यो खेलों से अपना स्वर्ण पदक बरकरार नहीं रख सके. हालांकि, मनु के लिए यह पहली बार था जब उन्होंने ओलंपिक खेलों में पदक जीता.