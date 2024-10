Glasgow CWG 2026: क्रिकेट, हॉकी और बैडमिंटन जैसे खेलों की अनदेखी पर भारतीयों दिग्गजों का आया ये रिएक्शन

Commonwealth Games 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स का 23वां संस्करण 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक ग्लासगो में आयोजित किया जाएगा, जिसमें केवल 10 खेल शामिल होंगे. ग्लासगो 2026 की गेम्स लिस्ट बर्मिंघम 2022 की तुलना में काफी कमजोर है. इसमें हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, कुश्ती, टेबल टेनिस, स्क्वैश को शामिल नहीं किया गया है. जबकि शूटिंग, जिसे बर्मिंघम 2022 से भी हटा दिया गया था, वह अभी भी इन खेलों से बाहर है.

भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ (NRAI) और ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज गगन नारंग ने ग्लासगो में 2026 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स (CWG) से निशानेबाजी को बाहर किए जाने पर अपनी 'निराशा' व्यक्त की है. निशानेबाजी ने 1996 के कॉमनवेल्थ गेम्स में अपनी शुरुआत की थी और 1970 तथा बर्मिंघम में हुए पिछले संस्करण को छोड़कर यह हमेशा इसका हिस्सा रहा.

I am certainly disappointed shooting is not part of CWG 2026 in Glasgow. Our sport has been out of CWG since 2018 and when Victoria was to host it, shooting was included and now it's been removed. I can imagine the disappointment for shooters who were preparing for this event. I…