कार्लोस अल्काराज के खिलाफ सनसनीखेज जीत के साथ जैक ड्रेपर पहली बार मास्टर्स 1000 के फाइनल में पहुंचे

Jack Draper Defeated Carlos Alcaraz: जैक ड्रेपर ने इंडियन वेल्स ओपन में दो बार के गत विजेता कार्लोस अल्काराज की 16 मैच की जीत की लय को तोड़ते हुए अपने पहले एटीपी मास्टर्स 1000 फाइनल में प्रवेश किया. ड्रेपर ने रोमांचक सेमीफाइनल में 6-1, 0-6, 6-4 से जीत हासिल की और फाइनल में अपनी जगह पक्की की. अपनी एक घंटे, 44 मिनट की जीत के साथ, ड्रेपर ने सुनिश्चित किया कि वह सोमवार को पहली बार एटीपी रैंकिंग में शीर्ष 10 में पहुंचेंगे. ड्रेपर ने अपनी जीत के बारे में कहा, 'यह अविश्वसनीय था।खासकर इस कोर्ट पर कार्लोस को हराना. वह एक महान चैंपियन है, और वह यहां लगातार तीन जीत के लिए प्रयासरत था.'

'कार्लोस थोड़ा सा सपाट निकला, मुझे लगा कि दूसरे सेट के पहले गेम में मेरे पास मौका था, और उसने एक ऐस बनाया... उसके साथ जो हुआ, वह मेरे साथ भी हुआ, मैं तंग हो गया, मेरी ऊर्जा कम हो गई. दुनिया के शीर्ष खिलाड़ियों के खिलाफ, वे अपनी गति को बहुत जल्दी बदल सकते हैं.'

