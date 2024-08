India vs Germany Hockey, Paris 2024 Olympic: भारतीय टीम 'गोल्ड' मेडल से बस दो जीत दूर, जानिए कब और कहां देखें लाइव मैच

India vs Germany Head to Head Record in Hockey: ओलंपिक (Paris Olympics 2024) में भारतीय हॉकी टीम (Indian Hockey Team) का स्वर्णिम इतिहास रहा है. एक समय ऐसा था जब भारतीय हॉकी का जलवा पूरे विश्व पर था, लेकिन टोक्यो ओलंपिक से पहले के कुछ साल ऐसे थे जब यह टीम अपने प्रदर्शन में लगातार उतार-चढ़ाव से गुजर रही थी. टोक्यो ओलंपिक का ब्रॉन्ज मेडल भारतीय हॉकी टीम के लिए एक बड़ी उपलब्धि था.अब, पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी की पुरानी धाक फिर नजर आ रही है. भारतीय हॉकी टीम ने रोमांचक क्वार्टर फाइनल मैच में ग्रेट ब्रिटेन को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई. हॉकी टीम की इस जीत के बाद उम्मीद की जा रही है कि मेडल का कलर बदलेगा. हॉकी में गोल्ड मेडल को लेकर भी अपेक्षाएं बढ़ चुकी हैं. क्वार्टर फाइनल में भारत की जीत का श्रेय गोलकीपर श्रीजेश को जाता है, जिन्होंने पेनल्टी शूट आउट में 2 गोल रोक कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया.

Photo Credit: Sreejash on X

वहीं, भारत की डिफेंस के दो धुरंधर खिलाड़ी अभिषेक नैन और सुमित ने भी योगदान दिया. दो 1972 म्यूनिख ओलंपिक के बाद, यह पहला मौका है जब भारत लगातार दो ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंचा है. सोशल मीडिया पर भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन से प्रशंसक बेहद खुश हैं. हालांकि, अमित रोहिदास को रेड कार्ड दिए जाने और बाद में एक मैच का बैन लगाने से फैंस में थोड़ी निराशा है. भारत की जीत के बाद पीआर श्रीजेश और उनके साथियों को सोशल मीडिया पर खूब प्यार मिला. पीआर श्रीजेश निर्धारित 60 मिनट तक, और शूट आउट के दौरान अपने अविश्वसनीय बचाव के लिए भारत की क्वार्टर फाइनल जीत के हीरो रहे. यह उनका आखिरी ओलंपिक है, उम्मीद यही है कि टीम उन्हें एक यादगार विदाई देगी.

भारतीय हॉकी Vs जर्मनी हॉकी- हेड- टू हेड (India vs Germany hockey head to head)

टोक्यो 2020 ओलंपिक में कांस्य पदक के लिए जर्मनी ने भारत के साथ प्लेऑफ खेला था. हाई स्कोरिंग थ्रिलर मैच में भारतीय हॉकी टीम 5-4 से विजयी रही थी. तब से, दोनों टीमों ने अबतक एक दूसरे के खिलाफ 6 मैच खेले हैं. मैच खेले, इनमें से पांच मैच भारत ने जीते जबकि जर्मनी ने इस साल जून में केवल एक मैच जीता है. टोक्यो 2020 में 41 सालों में पहली बार पोडियम पर रहने वाला भारत अपने 12 पदकों की तालिका में एक और पदक जोड़ना चाहेगा, अबतक भारतीय हॉकी को ओलंपिक में आठ गोल्ड मेडल मिले हैं. इस बीच, जर्मनी ने ओलंपिक हॉकी पुरुष टूर्नामेंट में तीन गोल्ड मेडल जीते हैं.

Photo Credit: Srejaish on X

हॉकी में भारत vs जर्मनी का रिकॉर्ड (India vs Germany Head to Head Record in Hockey)

हॉकी के इतिहास में भारत और जर्मनी के बीच अबतक कुल 35 मैच हुए हैं जिसमें 16 मैच भारतीय टीम जीतने में सफल रही है तो वहीं, 12 मैच जर्मनी की टीम जीती है. इसके अलावा 7 मैच ड्रा रहे हैं. आखिरी 5 मैच में भारत को 3 मैचों में जीत और 2 मैचों में जर्मनी को जीत मिली है.

ओलंपिक में भारत vs जर्मनी का इतिहास (India Hockey vs Germany in Olympics 2024)

ओलंपिक के इतिहास में भारत और जर्मनी के बीच अबतक कुल 8 मैच हुए हैं जिसमें भारत को तीन मैचों में जीत मिली है तो वहीं, तीन मैचों में जर्मनी को जीत मिली है. इसके अलावा दो मैच ड्रा रहे हैं.

कब और कितने बजे से होगा मैच

भारत Vs जर्मनी सेमीफाइनल मैच आज 6 अगस्त को रात 10:30 बजे IST से होगा. हॉकी मैच को फैन्स स्पोर्ट्स 18 पर देख सकते हैं और लाइव ऑन लाइन स्ट्रीमिंग JioCinema ऐप पर होगा.

Photo Credit: Social media

गोल्ड मेडल से दो जीत दूर

भारतीय हॉकी टीम के पास इतिहास रचने का मौका है. भारतीय हॉकी ने ओलंपिक में अबतक 8 गोल्ड मेडल जीते हैं. भारत ने आखिरी बार ओलंपिक में गोल्ड साल 1980 मास्को ओलंपिक में जीता था. अब इस बार भारत के पास अपने इतिहास को दोहराने का मौका होगा.