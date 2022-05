India create history: थॉमस कप में भारत ने जीता गोल्ड मेडल, जीत की खुशी में झूमे भारतीय खिलाड़ी

Thomas Cup 2022: गोल्ड मेडल जीतकर टीम इंडिया ने रचा इतिहास, फैंस ने सोशल मीडिया पर बरसाया प्यार

INDIA WINS THOMAS CUP



What a day

What a moment

History Created



India beats 14-time champ ???????? to win First #ThomasCup



Past winners

???????? | 14

???????? | 10

???????? | 5

???????? | 1

???????? | 1

Now India ???????? | 1



बता दें कि भारत की जीत के बाद भारत के प्रधानमंत्री ने भी खिलाड़ियों की ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी है. मोदी जी ने ट्वीट किया, ‘‘भारतीय बैडमिंटन टीम ने इतिहास रच दिया! भारत के थॉमस कप जीतने से पूरा देश खुश है, हमारी सफल टीम को बधाई और भविष्य के टूर्नामेंट के लिए उन्हें शुभकामनाएं. यह जीत कई उभरते हुए खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी.'

भारतीय टीम ने टूर्नामेंट के इतिहास का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। टीम के लिए विश्व चैंपियनशिप के पदक विजेताओं लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत के अलावा सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की दुनिया की आठवें नंबर की जोड़ी ने यादगार जीत दर्ज की.