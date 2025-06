अरुणाचल प्रदेश की हिलांग याजिक ने रचा इतिहास, साउथ एशियन 'बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक' में जीते दो पदक

अरुणाचल प्रदेश की हिलांग याजिक (Hillang Yajik wins gold) ने भूटान की राजधानी थिंबु में 11 से लेकर 15 जून तक खेली गई 15वीं साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक चैंपियनशिप में एक गोल्ड और एक रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया. इस शानदार उपलब्धि के साथ ही हिलांग इस प्रतिस्पर्धा में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतने वालीं अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला खिलाड़ी बन गईं. हिलांग ने महिलाओं की मॉडल फिजिक (155 सेमी. तक) कैटेगिरी में स्वर्ण पदक जीता है, तो एक दूसरे वर्ग में उन्होंने रजत पदक पर कब्जा जमाया.

