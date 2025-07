'जो संभव है उसे पूरा करते हैं..' गुजरात पावरलिफ्टिंग चैम्पियनशिप में दिव्यांग के गोल्ड जीतने पर गौतम अदाणी ने किया रिएक्ट

Gautam Adani: अदाणी ग्रुप (Adani Group) हमेशा से ऐसे लोगों की मदद करने में आगे रहता है जो अपने सपने को पूरा करने की हिम्मत रखते हैं. ऐसा ही अब अदाणी ग्रूप के कर्मचारी अशोक परमार के साथ हुआ है. भले ही अशोक परमार दिव्यांग श्रेणी में आते हैं, लेकिन उन्होंने अपने जज्बे से हर किसी को हैरान कर दिया है. गुजरात राज्य पावरलिफ्टिंग, बेंचप्रेस और डेडलिफ्ट चैम्पियनशिप 2025 में अशोक परमार ने गोल्ड मेडल जीतने में कामयाबी पाई है. अशोक परमार (Ashok Parmar) के टूर्नामेंट में गोल्ड जीतने पर अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर कर बधाई दी है. चैयरमैन गौतम अदाणी ने अशोक की सफलता पर अपनी खुशी जाहिर की..

Adanian Ashok Parmar did not need a separate category. He stood shoulder to shoulder with every competitor in the Gujarat State Bench Press & Deadlift Championship and walked away with Gold. 🥇



Yes, Ashok is a Differently Abled Adanian. But then, we don't ask for exceptions - we…