Diogo Jota Passes Away: लिवरपूल के 28 वर्षीय फुटबॉलर की कार दुर्घटना में हुई मौत, दो हफ्ते पहले ही हुई थी शादी

Liverpool Forward Diogo Jota Passes Away In Car Crash: फुटबॉल के गलियारों से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. पुर्तगाली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक लिवरपूल के फॉरवर्ड खिलाड़ी डिओगो जोटा की स्पेन में हुई एक कार दुर्घटना में मौत हो गई है. जोटा का जन्म चार दिसंबर साल 1996 में पुर्तगाल के पोर्टो सीटी में हुआ था. निधन के दौरान उनकी उम्र महज 28 साल थी. बताया जा रहा है कि इस कार दुर्घटना में उनके भाई आंद्रे सिल्वा भी मौजूद थे. उनका भी निधन हो गया है. सिल्वा की उम्र 26 साल थी. वह भी जोटा की तरह फुटबॉलर थे.

दिल को दहलना देने वाली यह घटना स्पेन के जमोरा प्रांत में स्थित ए-52 रोड पर घटित हुई है. निधन से एक महीने पूर्व ही जोटा ने अपनी लॉन्ग-टर्म पार्टनर रूटे कार्डोसो से शादी की थी, जिनसे उनके तीन बच्चे हैं.

Rest In Peace, Diogo Jota. 💔



You will always be remembered in our hearts. pic.twitter.com/za55VJgZGk