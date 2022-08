CWG 2022, Day 11 Schedule: आज 5 गोल्ड मेडल दांव पर , जानिए 8 अगस्त का पूरा शेड्यूल

Here is the full Day 11 India Schedule at the ongoing Commonwealth Games:

बैडमिंटन (1:20 PM) -

महिला एकल फाइनल (पीवी सिंधु)

पुरुष एकल फाइनल (लक्ष्य सेन, 2:10 PM),

पुरुष युगल फाइनल (चिराग शेट्टी/सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी, दोपहर 3 बजे PM)

टेबल टेनिस (3:35 PM) - पुरुषों का कांस्य पदक मैच (साथियान जी)

पुरुषों का स्वर्ण पदक (शरथ कमल, 4:25 PM)

पुरुष हॉकी (शाम 5 बजे PM)- भारत Vs ऑस्ट्रेलिया, फाइनल

