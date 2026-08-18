BWF World Championships 2026: भारत की शानदार शुरुआत, आयुष शेट्टी समेत पहले दिन सभी पांच खिलाड़ियों ने हासिल की जीत

BWF World Championships 2026: भारत ने BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में अपने घरेलू मैदान पर शानदार शुरुआत की. सोमवार को यहां इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में सभी पांच भारतीय खिलाड़ियों/जोड़ियों ने अपने-अपने शुरुआती दौर के मैच जीते. मेजबान देश के लिए पहला दिन बेहतरीन रहा. इसमें 21 साल के आयुष शेट्टी ने चीन के टॉप सीड और मौजूदा चैंपियन शी यू क्यूई को हराकर बड़ा उलटफेर किया. पीवी सिंधु ने भी सीधे गेम में आसान जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की, जबकि तीन भारतीय डबल्स जोड़ियां राउंड ऑफ़ 32 में पहुंच गईं.

शेट्टी ने दिन का सबसे बड़ा नतीजा दिया. उन्होंने पुरुषों के सिंगल्स के राउंड ऑफ़ 64 के रोमांचक मुकाबले में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी शी को 21-14, 13-21, 21-19 से हराया. घरेलू दर्शकों से खचाखच भरे स्टेडियम में खेलते हुए, दुनिया के नंबर 22 भारतीय खिलाड़ी ने आक्रामक शुरुआत की. उन्होंने अपने दमदार स्मैश और नेट पर शानदार खेल से शी पर दबाव बनाया. शेट्टी ने पहला गेम अपने नियंत्रण में रखा और 21-14 से जीत हासिल की.

दूसरे गेम में शी ने जोरदार वापसी की. शेट्टी को अपने क्रॉस-कोर्ट क्लियर शॉट्स में परेशानी हुई और कई शॉट कोर्ट से बाहर चले गए. चीनी स्टार ने इन गलतियों का फायदा उठाया और 21-13 से गेम जीतकर मुकाबला निर्णायक गेम (decider) तक पहुंचा दिया. आखिरी गेम काफी कड़ा रहा. शेट्टी ने इंटरवल तक 11-5 की बढ़त बना ली थी. इसके बाद शी ने वापसी की और भारतीय खिलाड़ी पर काफी दबाव बनाया, लेकिन शेट्टी ने आखिरी पलों में संयम बनाए रखा और 21-19 से जीत हासिल की.

इस जीत ने शेट्टी को इस साल की शुरुआत में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के फाइनल में शी से मिली हार का बदला लेने का मौका भी दिया. अब वह 'राउंड ऑफ़ 32' में भी अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखने की कोशिश करेंगी.

इससे पहले, वर्ल्ड चैंपियनशिप में पांच बार मेडल जीत चुकीं पीवी सिंधु ने महिला सिंगल्स के 'राउंड ऑफ़ 64' में आयरलैंड की सोफिया नोबल के खिलाफ़ दबदबा बनाते हुए 21-7, 21-11 से जीत हासिल की. सिंधु ने शुरुआत से ही मैच पर अपनी पकड़ बनाए रखी. उन्होंने सटीक ड्रॉप शॉट्स और ज़बरदस्त स्मैश का इस्तेमाल करके नोबल को दबाव में रखा. आयरिश शटलर भारतीय खिलाड़ी की रफ़्तार का मुकाबला नहीं कर पाईं और सिंधु ने आसानी से पहला गेम जीत लिया.

दूसरे गेम में भी भारतीय स्टार ने अपना दबदबा बनाए रखा. उन्होंने नोबल की वापसी की कोशिशों को नाकाम किया और सीधे गेम में जीत हासिल की. वर्ल्ड चैंपियनशिप में एक गोल्ड, दो सिल्वर और दो ब्रॉन्ज़ मेडल जीत चुकीं सिंधु का सामना मंगलवार को 'राउंड ऑफ़ 32' में कनाडा की वेन यू झांग से होगा. भारत के महिला डबल्स अभियान की शुरुआत भी शानदार रही. ट्रेसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेज़ और लूसिया रोड्रिगेज़ को 21-9, 21-9 से हराया.

दुनिया की 39वें नंबर की भारतीय जोड़ी को जीत हासिल करने में 30 मिनट से थोड़ा ज़्यादा समय लगा. ट्रेसा के ज़बरदस्त अटैकिंग खेल और नेट पर गायत्री की तेज़ मूवमेंट का अच्छा तालमेल देखने को मिला, जिससे भारतीय जोड़ी ने शुरुआत में ही मैच पर पकड़ बना ली. स्पेनिश जोड़ी ने दूसरे गेम में वापसी की कोशिश की, लेकिन ट्रेसा और गायत्री ने संयम बनाए रखा और एक और सीधी जीत हासिल की.

अगले दौर यानी 'राउंड ऑफ़ 32' में उनका सामना मंगलवार को अमेरिका की लॉरेन लैम और एलिसन ली की जोड़ी से होगा. काविप्रिया सेल्वम और सिमरन सिंघी की जोड़ी ने स्पेन की निकोल कारुला और कारमेन मारिया जिमेनेज़ को 22-20, 21-14 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई. इस तरह महिला डबल्स में भारत की दो जोड़ियां अगले दौर में पहुंच गईं.

स्पेनिश जोड़ी ने पहले गेम में भारतीय खिलाड़ियों को कड़ी टक्कर दी, लेकिन काविप्रिया और सिमरन ने अहम मौकों पर संयम बनाए रखा और 22-20 से बढ़त हासिल की. ​​इसके बाद भारतीय जोड़ी ने दूसरे गेम पर अपना दबदबा बनाया और 21-14 से मैच अपने नाम किया. राउंड ऑफ़ 32 में उनका मुक़ाबला बुल्गारिया की बहनों गैब्रिएला स्टोएवा और स्टेफ़नी स्टोएवा से होगा.

पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसाकरुनन की जोड़ी भी अगले दौर में पहुंच गई, हालांकि उनका पहला मैच समय से पहले ही खत्म हो गया. भारतीय जोड़ी ने आयरलैंड के स्कॉट गिल्डिया और पॉल रेनॉल्ड्स के ख़िलाफ़ पहला गेम 21-16 से जीता और दूसरे गेम में 6-4 से आगे हो गई. इसके बाद चोट के कारण आयरिश जोड़ी को मैच से हटना पड़ा, जिससे अर्जुन और हरिहरन को अगले दौर में जगह मिल गई. भारतीय जोड़ी पूरे पहले गेम के दौरान शांत रही और मैच खत्म होने से पहले मौकों का फ़ायदा उठाकर शुरुआती बढ़त बना ली.

अर्जुन और हरिहरन का अगला मुक़ाबला राउंड ऑफ़ 32 में दक्षिण कोरिया के कांग मिन-ह्युक और की डोंग-जू से होगा. सभी पांच भारतीय जोड़ियों के अपने शुरुआती मैच जीतने के साथ ही, मेज़बान देश ने घरेलू वर्ल्ड चैंपियनशिप के पहले दिन ज़बरदस्त शुरुआत की है. मंगलवार को भारत के और भी मुक़ाबले होंगे, जिसमें पहले दिन सफल रहे खिलाड़ी राउंड ऑफ़ 32 के अपने-अपने मैचों में उतरेंगे और घरेलू टीम अपनी शानदार शुरुआत को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी.

(ANI इनपुट के साथ)