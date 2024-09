Asian Champions Trophy: भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराया, कप्तान हरमनप्रीत ने बिखेरा जलवा

अजेय भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में एशियाई दिग्गजों के बीच बहुप्रतीक्षित मुकाबले में प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ शनिवार को 2-1 से रोमांचक जीत दर्ज की. कप्तान हरमनप्रीत सिंह (13', 19') के दो गोल की बदौलत भारत ने लीग चरण में अजेय रहते हुए अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया. पाकिस्तान के लिए अहमद नदीम ने एकमात्र गोल किया. दोनों टीमों ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन किया और अंत तक लय बनाए रखी. हालांकि भारत ने शुरुआती मिनटों में कुछ सर्कल एंट्री के साथ मैच की आक्रामक शुरुआत की, लेकिन आठवें मिनट में अहमद नदीम के जरिए पाकिस्तान ने पहला गोल किया. पाकिस्तान ने अपने लक्ष्य का पीछा करते हुए सतर्कता बरती और एक संरचित हमले का सामना किया. लक्ष्य पर दो शॉट लेने के बाद, वे अपने तीसरे शॉट में सफल रहे, जिसमें हन्नान शाहिद ने बीच से एक प्रभावशाली दौड़ के बाद नदीम को पास दिया, जिन्होंने नज़दीकी रेंज से आसानी से गोल कर दिया. भारत सोमवार को एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का सेमीफाइनल 2 खेलेगा. टूर्नामेंट के आखिरी लीग चरण के मैच के बाद उनके प्रतिद्वंद्वी का फैसला होगा.

भारत ने वापसी की और 13वें मिनट में बराबरी का गोल किया,जब कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने मैच के अपने पहले पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलने में कोई गलती नहीं की. अंतिम मिनटों में कुछ एंड-टू-एंड एक्शन देखने को मिला,लेकिन कोई भी टीम मौके नहीं बना पाई और पहला क्वार्टर 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ. भारत ने दूसरे क्वार्टर की शानदार शुरुआत की और 19वें मिनट में 2-1 से आगे हो गया,जब हरमनप्रीत ने मैच का दूसरा पेनल्टी कॉर्नर गोल में बदल दिया, जिससे पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया.

भारत ने अगले मिनटों में बेहतर प्रदर्शन किया,लेकिन वे ज़्यादा ख़तरा पैदा नहीं कर सके क्योंकि वे लगातार गेंद खोते रहे. दूसरी ओर, पाकिस्तान ने एक आधा मौका बनाने में कामयाबी हासिल की, लेकिन नदीम का पास गोलमाउथ पर रूमन से चूक गया. उन्होंने हाफ टाइम के स्ट्रोक पर अपना पहला पेनल्टी कॉर्नर भी अर्जित किया,लेकिन सुफियान खान की ड्रैग-फ्लिक बार से टकरा गई, और भारत ने पहले हाफ का अंत 2-1 की मामूली बढ़त के साथ किया.

भारत ने तीसरे क्वार्टर की शुरुआत में गेंद पर नियंत्रण किया और फ़्लैंक-टू-फ़्लैंक पासिंग के साथ पाकिस्तान को उसके सर्कल में गहराई तक धकेल दिया. सर्कल के शीर्ष पर सुफियान खान द्वारा अरिजीत सिंह हुंडल पर गलत तरीके से टैकल करने से भारत को मैच का तीसरा पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन हरमनप्रीत की ड्रैग-फ्लिक को पाकिस्तान के पहले रशर ने रोक दिया. तीसरे क्वार्टर के अंतिम चरण में पाकिस्तान ने अपनी तीव्रता बढ़ा दी. उन्होंने कई पेनल्टी कॉर्नर अर्जित किए,लेकिन भारतीय गोलकीपर कृष्ण पाठक ने पाकिस्तान को बराबरी का मौका नहीं दिया और क्वार्टर का अंत 2-1 की बढ़त के साथ किया.

भारत ने अंतिम क्वार्टर की शुरुआत में लगातार दो पेनल्टी कॉर्नर अर्जित किए, लेकिन पाकिस्तान के डिफेंस ने खतरे को टाल दिया. दोनों टीमों के बीच टकराव तब और बढ़ गया जब वे एक-दूसरे को एक छोर से दूसरे छोर तक धकेलते हुए मौके की तलाश कर रहे थे. अशरफ वहीद राणा को भारत के सर्कल में जुगराज सिंह पर शारीरिक फ़ाउल के लिए 10 मिनट का पीला कार्ड मिला. अतिरिक्त खिलाड़ी के साथ, भारत ने लगातार हमलों के साथ पाकिस्तान पर दबाव बनाया, लेकिन गेंद पर कब्ज़ा खोने के कारण वे इसका फ़ायदा उठाने से चूक गए. मैच खत्म होने से दो मिनट पहले, मनप्रीत सिंह को पीला कार्ड मिला, जिससे दोनों टीमों के पास 10-10 खिलाड़ी रह गए.

