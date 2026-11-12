सोलापुर एयरपोर्ट पर टेकऑफ की कोशिश में रनवे पर फिसला ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट, बाल-बाल बची महिला पायलट

महाराष्ट्र के सोलापुर एयरपोर्ट पर गुरुवार को एक प्रशिक्षु विमान हादसे का शिकार हो गया. शुरुआती जानकारी के अनुसार विमान टेकऑफ की तैयारी कर रहा था. इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वह रनवे से फिसलकर बाहर निकल गया. घटना के बाद एयरपोर्ट परिसर में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

महिला प्रशिक्षु पायलट को नहीं आई चोट

हादसे के समय विमान में मौजूद महिला प्रशिक्षु पायलट पूरी तरह सुरक्षित बताई जा रही है. अधिकारियों के अनुसार उसे किसी तरह की चोट नहीं लगी है. यही वजह रही कि यह घटना एक बड़े हादसे में बदलने से बच गई. घटना के बाद सुरक्षा और प्रशासनिक टीमों ने तुरंत स्थिति का जायजा लिया.

यात्रियों और क्रू की संख्या पर सस्पेंस

फिलहाल विमान में कुल कितने लोग सवार थे इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की गई है. एयरपोर्ट प्रशासन की ओर से भी इस संबंध में विस्तृत बयान का इंतजार किया जा रहा है. शुरुआती रिपोर्टों के आधार पर जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी

घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी और संबंधित एजेंसियों की टीमें मौके पर पहुंच गईं. विमान के रनवे से बाहर जाने की वजह का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है. सोलापुर एयरपोर्ट प्राधिकरण की ओर से विस्तृत रिपोर्ट और आधिकारिक बयान आने के बाद हादसे की पूरी तस्वीर साफ हो सकेगी.

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