देवेंद्र फडणवीस सरकार में NCP ने बढ़ा दी खींचतान? सुनेत्रा पवार ने मांगा वित्त मंत्रालय; क्या मिला जवाब

महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार में बजट सत्र से पहले NCP (अजित पवार गुट) ने वित्त मंत्रालय पर अपना दावा तेज कर दिया है. पार्टी ने वित्त विभाग के लिए अपनी मांग फिर से दोहराई है. छगन भुजबल का कहना है कि यह विभाग उनकी पार्टी को मिलना चाहिए, क्योंकि सत्ताधारी गठबंधन में यह उनके हिस्से में आता है. देवगिरी में कोर कमेटी की मीटिंग के बाद, पार्टी अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के नेतृत्व में NCP नेताओं के एक डेलिगेशन ने मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास 'वर्षा' पर देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की.

भुजबल ने बताया कि बैठक में वित्त विभाग का मुद्दा मुख्य रूप से चर्चा में रहा. उनके मुताबिक, फडणवीस ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और पार्टी को भरोसा दिलाया कि उन्हें यह विभाग मिल जाएगा.

इस बयान से संकेत मिलता है कि बजट सत्र से पहले, एनसीपी गुट महाराष्ट्र सरकार में एक अहम पोर्टफोलियो हासिल करने की कोशिश कर रहा है. भुजबल ने बताया कि मंत्रिमंडल के विस्तार और मंत्रियों के पदों में संभावित बदलावों पर भी चर्चा हुई. इससे पता चलता है कि सत्ताधारी गठबंधन के अंदर विभागों का बंटवारा और प्रतिनिधित्व अभी भी अहम मुद्दे बने हुए हैं.

एनसीपी (SP) गुट में विलय पर संशय...

शरद पवार के NCP गुट के साथ विलय की संभावना पर, भुजबल ने अपनी पार्टी को इस प्रस्ताव से अलग रखा. उन्होंने कहा कि उनके गुट ने कभी भी दूसरे पक्ष से विलय के लिए संपर्क नहीं किया है. उनके ये बयान ऐसे वक्त में आए हैं, जब NCP के संभावित विलय को लेकर फिर से सार्वजनिक चर्चा हो रही है. हाल ही में शरद पवार ने कहा था कि अगर ऐसा कोई कदम उठाया जाता है, तो बातचीत की शुरुआत अजित पवार गुट को ही करनी होगी.

अजित पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी गुट का ध्यान वित्त विभाग हासिल करने और सत्ताधारी गठबंधन के भीतर कैबिनेट-स्तर के मुद्दों को सुलझाने पर है. वहीं, भुजबल के बयानों से संकेत मिलता है कि शरद पवार के गुट के साथ विलय को उनकी पार्टी की मौजूदा प्राथमिकता के रूप में पेश नहीं किया जा रहा है.

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