MNS प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे के संयुक्त विरोध मार्च को शरद पवार ने भी समर्थन दिया है. उन्होंने कहा कि यह मांग केवल मुंबई तक सीमित नहीं है. बल्कि पुणे और नागपुर जैसे बड़े शहरों में भी यही मांग उठ रही है. राज्य सरकार SIR प्रक्रिया से गुजर रही है. जब सभी संबंधित राजनीतिक दल इस मुद्दे का समाधान खोजने और अनियमितताएं करने वालों के बारे में फ़ैसला लेने के लिए एक साथ आएंगे, तो हम उनके साथ खड़े होंगे और अपना समर्थन देंगे. मुंबई में दोनों दलों का प्रदर्शन शुरू हो गया है.