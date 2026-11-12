8 साल में नवंबर का सबसे कम जल भंडार, मुंबई में BMC की 10% पानी कटौती जारी

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पीने के पानी को लेकर चिंता बढ़ने लगी है. नवंबर 2026 की शुरुआत तक शहर को पानी उपलब्ध कराने वाली सात प्रमुख झीलों में जल भंडार घटकर 84.35 प्रतिशत रह गया है, जो वर्ष 2018 के बाद इस अवधि का सबसे निचला स्तर माना जा रहा है. बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के ऑडिट में सामने आया है कि रिकॉर्ड गर्मी, शुष्क उत्तर-पूर्वी हवाओं और तेज वाष्पीकरण के कारण पानी का नुकसान पिछले वर्ष की तुलना में करीब दोगुना हो गया है. एहतियात के तौर पर शहर में 10 प्रतिशत पानी कटौती जारी है.

8 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा जल भंडार

मुंबई को पानी उपलब्ध कराने वाली सात झीलों मोडक सागर, तानसा, मिडिल वैतरणा, अपर वैतरणा, भातसा, विहार और तुलसी में कुल जल भंडारण क्षमता का स्तर नवंबर की शुरुआत तक घटकर 84.35 से 84.49 प्रतिशत के बीच पहुंच गया है. मानसून समाप्त होने के तुरंत बाद इन झीलों में जल भंडार 95 से 96 प्रतिशत से अधिक था, लेकिन कुछ ही हफ्तों में इसमें उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है.

क्यों बढ़ रही है चिंता

बीएमसी के ऑडिट के अनुसार इस वर्ष अक्टूबर महीने में झीलों से वाष्पीकरण के कारण पानी का नुकसान पिछले साल की तुलना में लगभग दोगुना रहा. विशेषज्ञों का मानना है कि असामान्य गर्म मौसम और तेज शुष्क हवाएं इसकी प्रमुख वजह हैं. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि गर्मियों के चरम दौर में झीलों से प्रतिदिन 250 मिलियन लीटर तक पानी वाष्पीकरण के कारण कम हो सकता है.

कई जलाशयों का स्तर तेजी से घटा

ऑडिट रिपोर्ट में कुछ प्रमुख जलाशयों में पानी की उपलब्धता में तेज गिरावट दर्ज की गई है. मोडक सागर का जलस्तर घटकर लगभग 50 प्रतिशत रह गया है. तानसा झील में 81 प्रतिशत और मिडिल वैतरणा में 86.56 प्रतिशत जल भंडार बचा है. इन आंकड़ों ने आने वाले महीनों के लिए चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि गर्मियों का मौसम अभी दूर है और पानी की खपत आगे बढ़ने की संभावना है.

10 प्रतिशत पानी कटौती जारी

जल भंडार को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने मुंबई में पहले से लागू 10 प्रतिशत पानी कटौती को जारी रखा है. प्रशासन का मानना है कि इससे उपलब्ध पानी का बेहतर प्रबंधन किया जा सकेगा और अगले मानसून तक आपूर्ति बनाए रखने में मदद मिलेगी.

इनपुट : Jui Jadhav

यह भी पढ़ें : मुंबई में गहराएगा जल संकट: 7 जून की आधी रात से निजी वॉटर टैंकर ऑपरेटरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान

