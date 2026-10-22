कार हादसे में हुई दोस्त की मौत, सदमे में छात्रा ने भी की आत्महत्या, हॉस्टल के कमरे में लगाई फांसी

महाराष्ट्र के सतारा जिले से एक के बाद एक दो मौतों ने पूरे खताव तालुका को हिला कर रख दिया है. पहले कराड में हुए एक भीषण कार हादसे में एक युवक की जान गई, और उस युवक की मौत के सदमे में उसकी करीबी दोस्त ने हॉस्टल में आत्महत्या कर ली.

कराड कार हादसे में जान गंवाने वाले युवक की पहचान सुयश चिंचकर के रूप में हुई है. सुयश खताव तालुका का ही रहने वाला था. बताया जा रहा है कि वह अपने दोस्तों के साथ कोल्हापुर में महालक्ष्मी देवी के दर्शन कर लौट रहा था, तभी उनकी स्कॉर्पियो कार हादसे का शिकार हो गई. इस हादसे के फोटो और वीडियो भी सामने आए हैं.

इस हादसे ने सुयश की करीबी दोस्त पूजा माने को तोड़ कर रख दिया. पूजा माने यशोदा टेक्निकल कैंपस, सतारा में पढ़ती थी और मानेवाड़ी, खताव तालुका की रहने वाली थी. सुयश की अचानक मौत के बाद पूजा गहरे मानसिक सदमे में चली गई थी.

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परिवार और दोस्तों के मुताबिक, पूजा इस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रही थी. इसी ट्रॉमा के चलते उसने सतारा स्थित अपने हॉस्टल के कमरे में आत्महत्या कर ली.

घटना की जानकारी मिलते ही यशोदा कैंपस प्रशासन ने तुरंत सतारा तालुका पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

एक ही तालुका के दो युवाओं की कुछ दिनों के भीतर हुई मौत से मानेवाड़ी और पूरे खताव परिसर में शोक की लहर है. पुलिस ने दोनों घटनाओं को रिकॉर्ड पर लिया है.