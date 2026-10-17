शिवसेना (UBT) की दशहरा रैली को BMC की सशर्त मंजूरी, शिवाजी पार्क में आयोजन के लिए कड़ी शर्तें

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के दादर स्थित ऐतिहासिक शिवाजी पार्क मैदान में 20 अक्टूबर को उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना की दशहरा रैली आयोजित होने जा रही है. मुंबई महानगरपालिका ने इस आयोजन के लिए 19 और 20 अक्टूबर की तैयारी और मुख्य कार्यक्रम की अनुमति दे दी है, लेकिन इसके साथ ही 24 कड़ी शर्तें भी लागू की हैं. इसमें महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक मैदान में किसी भी तरह की मिट्टी डालने की मनाही सहित कई तरह की बातें कही गई हैं.

क्या हैं BMC की शर्तें?

रात 10:00 बजे के बाद किसी भी कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी. मैदान के अंदर वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है और वहां किसी भी तरह के खाना पकाने पर सख्त मनाही है.

आयोजकों को हर रोज 500 रुपये +18% GST उपयोग शुल्क और 250 रुपये +18% GST लाइसेंस शुल्क देना होगा. इसके साथ ही, 20 हजार रुपये का सिक्योरिटी डिपोजिट जमा करना होगा.

अगर मैदान को कोई नुकसान पहुंचता है या किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है, तो 20 हजार रुपये की डिपोजिट राशि जब्त कर ली जाएगी और अगले साल अनुमति नहीं दी जाएगी.

कार्यक्रम के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन, मुख्य दमकल अधिकारी और स्ट्रक्चरल इंजीनियर से प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य है.

बॉम्बे हाई कोर्ट और ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 का कड़ाई से पालन करना होगा. लाउडस्पीकर की आवाज मैदान के बाहर नहीं जानी चाहिए.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक मैदान में किसी भी प्रकार की मिट्टी डालने की मनाही है.

कार्यक्रम खत्म होते ही तुरंत मंडप, पंडाल और स्टेज हटाकर मैदान को साफ करना और उसकी पूर्व स्थिति में वापस लाना आयोजकों की जिम्मेदारी होगी.

आयोजकों को 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पर इन सभी शर्तों के पालन का लिखित शपथ पत्र भी BMC को सौंपना होगा.

यह अनुमति उस चलन को आगे बढ़ाती है, जो शिवसेना में राजनीतिक विभाजन के बाद शुरू हुआ था, जिसके चलते दशहरा रैलियां अलग-अलग आयोजित होने लगीं. साल 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट, दोनों ने शिवाजी पार्क का इस्तेमाल करने के लिए आवेदन किया था. यह विवाद कोर्ट तक पहुंच गया, जिसके बाद उद्धव ठाकरे गुट को वहां रैली करने की अनुमति मिल गई. इसके बाद, शिंदे गुट ने बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स में अपनी रैली आयोजित करना शुरू कर दिया.

(रिपोर्ट- देवेंद्र कोल्हटकर)

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